Культура

Историю о том, как Пушкин сеял хлеб и месил тесто, придумал петербургский художник

Виртуальную выставку рисунков Игоря Шаймарданова — художника, которого своим равно считают Санкт-Петербург, Псков и пушкинское «Михайловское», открывают сегодня, в 15.00, в рамках «Фестиваля хлеба», в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, серия из 15 работ поэтапно показывает процесс рождения хлеба — от зерна до каравая. Главным действующим лицом этой придуманной «хлебной истории», как обычно у Игоря Дмитриевича, оказывается поэт, который «всё знает и всё умеет». Своего рода эпиграфом к работе художника стала строка из раннего, 1815 года, пушкинского «Послания к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать...») — «Хлеб-соль на чистом покрывале…».

Пушкин мелет муку на ручных жерновах. Из серии рисунков Игоря Шаймарданова специально для проекта Пушкинского Заповедника.

Кроме того, сегодня, также в рамках «Фестиваля хлеба», музей публикует в социальной сети карту, на которой отмечены места бытования водяных мельниц в Опочецком уезде Псковской губернии в период с 1872 до 1915 года. Эта карта в числе других материалов была подготовлена в ходе работы над грантовым проектом и также выполнена Игорем Шаймардановым.

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Напомним, что «Фестиваль хлеба» проходит в рамках проекта «Хлебное место», который был разработан в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» и в мае прошлого года вошёл в число победителей Всероссийского грантового конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Этот конкурс проводит Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко под оперативным управлением Центра социальных технологий «Гарант». Творческое соревнование грандиозного масштаба (только в 2019 году жюри рассматривало 1343 проектных заявок) призвано содействовать развитию малых городов и сёл России, поддерживать долгосрочные социокультурные проекты, направленные на активизацию местных сообществ, способствовать включению местных жителей в работу по развитию своих территорий.