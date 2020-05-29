Культура

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в режиме онлайн 6 июня

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в режиме онлайн 6 июня, сообщил в Инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Более 50 лет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском сохраняют живое поэтическое слово, приобщают к традициям и истокам русской культуры. Псков Концерт и художественный руководитель фестиваля Николай Хондзинский в этом году планировали сделать праздник событием федерального масштаба и встретить в Псковской области тысячи гостей. Жаль, что один из старейших российских фестивалей не состоится в запланированные сроки в привычном формате. Но, мы надеемся, что дух и атмосферу Дней пушкинской поэзии даже в непростых современных условиях удастся сохранить и передать всей стране», - написал в посте глава региона.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в онлайн-формате 6 июня в 19:00. На сайте pushkin-fest.com состоится торжественное открытие.