Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА

С 1 по 7 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В новых условиях запрета на проведение массовых мероприятий главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное основоположнику современного русского литературного языка - А. С. Пушкину, пройдет в онлайн-формате.
В семидневную программу праздника войдет множество онлайн-мероприятий от его участников, среди которых Централизованная библиотечная система города Пскова, Городской культурный центр, Дом офицеров, Псковский областной центр народного творчества, Театрально-концертная дирекция Псковской области.
Среди мероприятий - акции от оформления библиотечных окон на пушкинскую тематику до челленджа «Пушкинрегион-60» и флешмоба «РусланИЛюдмилаПсков» в честь дня рождения поэта, виртуальные презентации книг, выставки, онлайн-викторины и поздравления, конкурсы чтецов и сказителей, всенародное прочтение поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» в дистанционном режиме (в связи с 200-летием создания поэмы).
6 июня, в 221-й день рождения поэта, Пушкинский день России и День русского языка, новая Автономная некоммерческая организация «ПсковКонцерт» представит онлайн-концерты, чтецкие программы из произведений А. С. Пушкина и театральную композицию митрополита Тихона по жизненному пути поэта «Метаморфозы» с участием артистов Санкт-Петербургских театров и солистов Мариинского театра.
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры завершатся 7 июня с надеждой, что онлайн-формат ценнейшим опытом останется в истории праздника, а в дальнейшем его ждут полные интересных событий встречи во всех районах Псковской области с участием признанных мастеров российской культуры и тысяч гостей из разных уголков России и зарубежья, кому дороги русская культура и имя А. С. Пушкина.
Художественный руководитель фестиваля - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.
1-7 июня
Акция по оформлению библиотечных окон «Теперь моя пора…» Библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 0+
Сайт
ВКонтакте: Библиотеки города Пскова и Время читать
2 июня
«Жизнь после Пушкина» - виртуальная презентация книги Т. МАУК. Рожновой. Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва. 0+
ВКонтакте: Библиотека им. И.И. Василёва Псков
2-6 июня
Сетевая акция «120 часов с Пушкиным» Библиотека - Центр детского чтения. 0+
Сайт
ВКонтакте: «120 часов с Пушкиным»
4 июня
«Мельница в деревне Бугрово» - виртуальная выставка. Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва. 0+
Сайт
ВКонтакте: Библиотека им. И.И. Василёва Псков
5 июня
Культурный event «Тайные коды Пушкина».Центральная городская библиотека. 0+
Сайт
ВКонтакте: Библиотеки города Пскова и Время читать. ЦГБ г.Псков
5 июня
Тест-акция «От строчки до строчки». Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова. 0+
Сайт
ВКонтакте: Библиотеки города Пскова и Время читать. ЦГБ г.Псков
5 июня
Студенческая видеоконференция, посвященная Дню рождения А. С. Пушкина (1799-1837). Псковский государственный Университет, Факультет русской филологии и иностранных языков. 0+
6 июня
Акция «С Днем рождения, Поэт!». Видеозаписи с поздравлениями А.С. Пушкину и чтением его произведений. 0+
Поздравления от музеев, деятелей культуры, партнёров. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
6 июня, 09.00
Фильм «Пушкинский Заповедник из поднебесья»Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 09.30
Поздравление Георгия Василевича, директора Пушкинского Заповедника с Пушкинским Днем России, с Днём рождения поэта. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 11.30
Лития (видеозапись) / В.Я. Курбатов у могилы А.С. Пушкина / Геннадий Красников / В. А. Костров - читают стихи у могилы А.С. Пушкина. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
Cайт
ВКонтакте
6 июня, 12.15
«Встреча у парадного крыльца» - поэты и писатели у крыльца дома Поэта (видеозапись 2010). Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 13.00
Яркие сюжеты с праздников поэзии. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 14.30
«Сказка о царе Салтане...» в исполнении театра «Пушкинская школа». Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 15.00
Виртуальная выставка афиш праздников поэзии разных лет. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 16.00
Фотовыставка «Ретроспективный взгляд пушкинских праздников поэзии»Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 18.00
Виртуальная выставка «Руслан и Людмила». Совместный проект Пушкинского Заповедника и Всероссийского музея А.С. Пушкина. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 18.30
Концерт Олега Погудина. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6 июня, 21.00
Музейный фильм «Приют поэта». Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+
6, 7 июня
«Сундук со сказками А.С. Пушкина» - онлайн-викторина. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева. 0+
Сайт
ВКонтакте: Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева
6 июня
«Пушкинский альбом». (Онлайн — поздравление поэта с днем рождения). МБУК «Городской культурный центр». 0+
6 июня
«Мы Пушкина читаем и поём». МБУК «Дом офицеров». 0+
Сайт
ВКонтакте
Instagram: @domofitserov
по 6 июня
Областной конкурс сказителей по 2 номинациям: «Псковские сказки», «Авторская сказка».Псковский областной центр народного творчества. 0+
по 6 июня
Веб-публикация на сайте Центра мастер-классов заслуженного артиста России — Сергея Попкова «Читаем сказки Пушкина» и «Псковские сказки» Галины Березиной. Псковский областной центр народного творчества. 0+
по 6 июня
Областной конкурс любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты». Псковский областной центр народного творчества. 0+
6 июня
Всенародное прочтение поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» в дистанционном режиме (в связи с 200-летием создания поэмы). Псковский областной центр народного творчества. 0+
6 июня
Композиция митрополита Тихона по жизненному пути поэта «Метаморфозы». АНО «ПсковКонцерт». 0+
Сайт
ВКонтакте: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2020
ГТРК «Псков»
6 июня
Композиция Бориса Бирмана, основанная на пушкинских стихах из Болдино, где поэт оказался в условиях «самоизоляции».
Исполнители: режиссер-постановщик и чтец Борис Бирман, актеры Строев Александр, Морозов Михаил, Петрова Наталья. АНО «ПсковКонцерт». 0+
Сайт
ВКонтакте: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2020
ГТРК «Псков»
6 июня
Чтение сказки Пушкина «О Золотом Петушке» в «Домике няни» в Михайловском. АНО «ПсковКонцерт». 0+
Сайт
ВКонтакте: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2020
ГТРК «Псков»
6 июня
Пушкин-гала. Видео-концерт на сцене Большого концертного зала филармонии.
В программе: романсы, отрывки из опер П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и других авторов на стихи Пушкина.
Исполнители: солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (сопрано), Альберт Жалилов (баритон), Анатолий Кузнецов (фортепиано). АНО «ПсковКонцерт». 0+
Сайт
ВКонтакте: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2020
ГТРК «Псков»
по 6 июня
Челлендж #Пушкинрегион60 в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Театрально-концертная дирекция Псковской области. 0+
по 6 июня
Флэшмоб #РусланИЛюдмилаПсков, посвящённый дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Театрально-концертная дирекция Псковской области. 0+
Более подробная информация - на сайте http://pushkin-fest.com/#