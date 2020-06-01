Культура

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА

С 1 по 7 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. В новых условиях запрета на проведение массовых мероприятий главное литературное событие в культурной жизни России, посвященное основоположнику современного русского литературного языка - А. С. Пушкину, пройдет в онлайн-формате.

В семидневную программу праздника войдет множество онлайн-мероприятий от его участников, среди которых Централизованная библиотечная система города Пскова, Городской культурный центр, Дом офицеров, Псковский областной центр народного творчества, Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Среди мероприятий - акции от оформления библиотечных окон на пушкинскую тематику до челленджа «Пушкинрегион-60» и флешмоба «РусланИЛюдмилаПсков» в честь дня рождения поэта, виртуальные презентации книг, выставки, онлайн-викторины и поздравления, конкурсы чтецов и сказителей, всенародное прочтение поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» в дистанционном режиме (в связи с 200-летием создания поэмы).



6 июня, в 221-й день рождения поэта, Пушкинский день России и День русского языка, новая Автономная некоммерческая организация «ПсковКонцерт» представит онлайн-концерты, чтецкие программы из произведений А. С. Пушкина и театральную композицию митрополита Тихона по жизненному пути поэта «Метаморфозы» с участием артистов Санкт-Петербургских театров и солистов Мариинского театра.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры завершатся 7 июня с надеждой, что онлайн-формат ценнейшим опытом останется в истории праздника, а в дальнейшем его ждут полные интересных событий встречи во всех районах Псковской области с участием признанных мастеров российской культуры и тысяч гостей из разных уголков России и зарубежья, кому дороги русская культура и имя А. С. Пушкина.

Художественный руководитель фестиваля - главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

1-7 июня

Акция по оформлению библиотечных окон «Теперь моя пора…» Библиотеки МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова 0+

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ВКонтакте: Библиотеки города Пскова и Время читать

2 июня

«Жизнь после Пушкина» - виртуальная презентация книги Т. МАУК. Рожновой. Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва. 0+

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ВКонтакте: Библиотека им. И.И. Василёва Псков

2-6 июня

Сетевая акция «120 часов с Пушкиным» Библиотека - Центр детского чтения. 0+

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ВКонтакте: «120 часов с Пушкиным»

4 июня

«Мельница в деревне Бугрово» - виртуальная выставка. Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва. 0+

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ВКонтакте: Библиотека им. И.И. Василёва Псков

5 июня

Культурный event «Тайные коды Пушкина».Центральная городская библиотека. 0+

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ВКонтакте: Библиотеки города Пскова и Время читать. ЦГБ г.Псков

5 июня

Тест-акция «От строчки до строчки». Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова. 0+

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ВКонтакте: Библиотеки города Пскова и Время читать. ЦГБ г.Псков

5 июня

Студенческая видеоконференция, посвященная Дню рождения А. С. Пушкина (1799-1837). Псковский государственный Университет, Факультет русской филологии и иностранных языков. 0+

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6 июня

Акция «С Днем рождения, Поэт!». Видеозаписи с поздравлениями А.С. Пушкину и чтением его произведений. 0+

Поздравления от музеев, деятелей культуры, партнёров. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

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6 июня, 09.00

Фильм «Пушкинский Заповедник из поднебесья»Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 09.30

Поздравление Георгия Василевича, директора Пушкинского Заповедника с Пушкинским Днем России, с Днём рождения поэта. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 11.30

Лития (видеозапись) / В.Я. Курбатов у могилы А.С. Пушкина / Геннадий Красников / В. А. Костров - читают стихи у могилы А.С. Пушкина. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 12.15

«Встреча у парадного крыльца» - поэты и писатели у крыльца дома Поэта (видеозапись 2010). Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 13.00

Яркие сюжеты с праздников поэзии. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 14.30

«Сказка о царе Салтане...» в исполнении театра «Пушкинская школа». Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 15.00

Виртуальная выставка афиш праздников поэзии разных лет. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 16.00

Фотовыставка «Ретроспективный взгляд пушкинских праздников поэзии»Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 18.00

Виртуальная выставка «Руслан и Людмила». Совместный проект Пушкинского Заповедника и Всероссийского музея А.С. Пушкина. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 18.30

Концерт Олега Погудина. Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6 июня, 21.00

Музейный фильм «Приют поэта». Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 0+

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6, 7 июня

«Сундук со сказками А.С. Пушкина» - онлайн-викторина. Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева. 0+

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ВКонтакте: Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева

6 июня

«Пушкинский альбом». (Онлайн — поздравление поэта с днем рождения). МБУК «Городской культурный центр». 0+

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6 июня

«Мы Пушкина читаем и поём». МБУК «Дом офицеров». 0+

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Instagram: @domofitserov

по 6 июня

Областной конкурс сказителей по 2 номинациям: «Псковские сказки», «Авторская сказка».Псковский областной центр народного творчества. 0+

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по 6 июня

Веб-публикация на сайте Центра мастер-классов заслуженного артиста России — Сергея Попкова «Читаем сказки Пушкина» и «Псковские сказки» Галины Березиной. Псковский областной центр народного творчества. 0+

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по 6 июня

Областной конкурс любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты». Псковский областной центр народного творчества. 0+

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6 июня

Всенародное прочтение поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» в дистанционном режиме (в связи с 200-летием создания поэмы). Псковский областной центр народного творчества. 0+

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6 июня

Композиция митрополита Тихона по жизненному пути поэта «Метаморфозы». АНО «ПсковКонцерт». 0+

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ВКонтакте: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2020

ГТРК «Псков»

6 июня

Композиция Бориса Бирмана, основанная на пушкинских стихах из Болдино, где поэт оказался в условиях «самоизоляции».

Исполнители: режиссер-постановщик и чтец Борис Бирман, актеры Строев Александр, Морозов Михаил, Петрова Наталья. АНО «ПсковКонцерт». 0+

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ВКонтакте: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2020

ГТРК «Псков»

6 июня

Чтение сказки Пушкина «О Золотом Петушке» в «Домике няни» в Михайловском. АНО «ПсковКонцерт». 0+

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ВКонтакте: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2020

ГТРК «Псков»

6 июня

Пушкин-гала. Видео-концерт на сцене Большого концертного зала филармонии.

В программе: романсы, отрывки из опер П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и других авторов на стихи Пушкина.

Исполнители: солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (сопрано), Альберт Жалилов (баритон), Анатолий Кузнецов (фортепиано). АНО «ПсковКонцерт». 0+

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ВКонтакте: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2020

ГТРК «Псков»

по 6 июня

Челлендж #Пушкинрегион60 в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Театрально-концертная дирекция Псковской области. 0+

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Instagram: @tkdpskov

по 6 июня

Флэшмоб #РусланИЛюдмилаПсков, посвящённый дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Театрально-концертная дирекция Псковской области. 0+

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Instagram: @tkdpskov

Более подробная информация - на сайте http://pushkin-fest.com/#