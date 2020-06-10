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Культура

Самовольным вмешательством назвала работы в храме Жен-Мироносиц XVI века псковский эксперт

12.06.2020 17:30|ПсковКомментариев: 1

Псковские защитники памятников обратили внимание на изменение формы окна в боковой апсиде церкви святых Жен-Мироносиц, объекта культурного наследия федерального значение XVI века. Жители города, обеспокоенные происходящим, разместили сообщения об этом в соцсетях с фотографиями из серии «было - стало».

Фото: «Сообщество защиты памятников Пскова», https://vk.com/club23391841

По словам искусствоведа, ответственного секретаря Архсовета, зампредседателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирины Голубевой, на место уже выезжали представители комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области. Специалисты заактировали изменения, в дальнейшем действиям настоятеля будет дана соответствующая оценка, исходя из предмета охраны памятника.

Как считает Ирина Голубева, памятник испорчен самовольным вмешательством. «Начало этому было положено еще в прошлом году, когда было оборудовано крыльцо. Никто на это не отреагировал - и дальше пошло-поехало, - объяснила специалист. - Если в данном случае производились ремонтные работы, их должны были проводить с разрешения органа охраны. Судя по фотографиям, там нарушена каменная кладка».

Как говорит эксперт, если предполагались работы с каменной кладкой, необходимо было сначала сделать чертеж, по которому было бы ясно, что планируется на объекте, затем этот чертеж надо было показать органу охраны, чтобы определиться, нет ли нарушения предмета охраны. Затем в храм должны были пригласить специалиста - архитектора-реставратора, под контролем которого и должно было происходить раскрытие кладки.

«Эта церковь мало исследована, - объясняет Ирина Голубева. - Отец Павел Адельгейм занимался приспособлением здания, которое когда-то было складом, в действующий храм. Работы по реставрации и исследованию на этом объекте не проводились никогда. Поэтому сейчас любое такое действие может фактически уничтожить историю здания, следы первоначальных ниш, проемов и так далее, понимание того, как его перестраивали, что там можно изменять, а что ни в коем случае нельзя. На любое действие в этом храме нужен обязательно контроль, чтобы не испортить его, не уничтожить то, о чем мы не знаем».

Корень проблемы кроется в недостаточной компетенции заказчика работ, считает Ирина Голубева. В настоящее время, по ее словам, в разных церквях по-разному выстроен диалог со специалистами в сфере реставрации и архитектуры. В прежнее время в регионе работал «Псковский институт Спецпроектреставрация», с которым могла взаимодействовать епархия. На данный момент он фактически развалился, поэтому священники могут рассчитывать в данных вопросах только на личные связи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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