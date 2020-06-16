Культура

Конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» пройдет в Пскове в июне

V Псковский открытый (международный) конкурс «Гитара-соло, гитара-плюс» пройдет в Пскове с 15 по 20 июня в дистанционном формате. Об этом Псковской Ленте Новостей в колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В оргкомитет конкурса поступило около 80 заявок от солистов, ансамблей и оркестров из Белоруссии, Латвии, а также различных регионов России, в том числе из Псковской области.

В конкурсе примут участие молодые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Юрмалы, Смоленска и Твери, Архангельской (Мирный) и Новгородской (Великий Новгород, Старая Русса, Сольцы) областей. Псковскую область представят 20 конкурсантов из образовательных учреждений Пскова, Великих Лук, Острова, Невеля, Пыталово, Бежаниц, Палкино.

В состав жюри конкурса вошли:

Виктор Павлюченков – декан факультета искусств и доцент кафедры оркестровых народных инструментов Смоленского государственного института искусств, преподаватель Смоленского музыкального училища имени М. И. Глинки, солист и художественный руководитель квартета гитаристов Смоленской государственной филармонии, Заслуженный работник культуры РФ, председатель жюри конкурса.

Александр Виницкий – российский гитарист, композитор, музыкальный педагог, лауреат международных конкурсов, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель класса классической гитары в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных.

Анатолий Изотов – российский классический гитарист, лауреат 17 международных конкурсов, художественный руководитель Международного фестиваля и конкурса «Магия гитары» (памяти А.А. Хорева) и Летней гитарной школы «Магия Гитары», обладатель премии губернатора Санкт-Петербурга «В области культуры и искусства», руководитель первого в России профессионального гитарного оркестра СПБГО.

Георгий Гребень – преподаватель по классу гитары Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

16 июня состоится торжественное открытие конкурса и концерт членов жюри. Подведение итогов, рассылка дипломов и гала-концерт победителей пройдут 20 июня.