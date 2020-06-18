Культура

Валентину Курбатову присуждена Государственная премия РФ в области литературы и искусства

Указом президента России псковичу, писателю, литературоведу и литературному критику Валентину Курбатову присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства. Об этом сегодня сообщает официальный сайт главы государства.

Валентин Курбатов живет в Пскове с 1962 года. Долгие годы он работал в местных периодических изданиях - корректором, затем литературным сотрудником. В 1972 году поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием в 1972 году. С этого времени начал писать рецензии и статьи, вести активную литературную деятельность. На сегодня Валентин Яковлевич входит в состав жюри ряда литературных конкурсов и премий, среди которых - престижная премия «Ясная Поляна». Член редколлегий журналов «Литературная учёба», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI век», общественного совета журнала «Москва». Является членом президентского Совета по культуре.

Валентин Курбатов — лауреат многих литературных премий, среди которых Новая Пушкинская премия, Патриаршая литературная премия; кавалер Ордена Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Он является автором ряда книг, ставших искусствоведческой классикой, а также многих работ публицистического и мемуарного толка. Среди работ Валентина Курбатова - труды о классиках советской литературы и отечественного искусства: «Виктор Астафьев: Литературный портрет» (1977), «Михаил Пришвин: Жизнеописание идеи» (1986), «Юрий Селиверстов: судьба мысли и мысль судьбы» (1998), «Валентин Распутин: Личность и творчество» (1992), «Батюшки мои («Вниду в дом Твой»)» (2013), «Домовой: Семён Степанович Гейченко: письма и рассказы». Последняя из перечисленных, в частности, выдержала несколько переизданий.

С С.С. Гейченко и шире - с Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», а также с его нынешним, сменившим легендарного «Домового» руководителем Георгием Василевичем Валентина Курбатова связывают крепкая дружба и плодотворное сотрудничество. Не случайно Пушкинский заповедник оказался, в числе первых, поздравивших псковского мастера с заслуженной наградой и пожелавших Валентину Курбатову дальнейших творческих успехов и свершений. К этим поздравлениям и пожеланиям присоединяется и редакция Псковской Ленты Новостей.