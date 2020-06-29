Культура

Псковская «Таблетка» передана в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции

Здание «Таблетка» в Летнем саду передано в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии Псковской городской Думы 30 июня.

Решение принималось в полемике. Депутаты Коммунисты Олег Луценко и Алесандр Баев, а также яблочник Дмитрий Пермяков выразили опасение, что с передачей этого объекта город потеряет прекрасное место отдыха маленьких псковичей. «Здание отдадим, а какую-либо альтернативу предложить горожанам не сможем. Мы просто потеряем здание», - выразил опасение замглавы города Александр Баев.

Между тем, глава городской администрации Александр Братчиков напомнил, что на реконструкцию «Таблетки» выделяется 400 млн рублей. Всегда должен побеждать здравый смысл. Где мы еще найдем такие деньги на реконструкцию?» - выразил он свою позицию.

В конечном счете большинством голосов принято решение «дать согласие МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А.С.Пушкина» на предоставление в безвозмездное пользование ГАУК Псковской области «Театрально-концертная дирекция» муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, согласно приложению к настоящему решению, без проведения торгов».

Напомним, «Таблетка» - это двухэтажное здание танцевальной площадки площадью 806,1 кв.м. За последние годы оно сильно разрушилось. В перспективе планируется реконструировать его под Театр кукол.