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Культура

С 15 июля Псковский музей-заповедник заработает в полную силу

02.07.2020 15:32|ПсковКомментариев: 0

С 15 июля Псковский музей-заповедник заработает в полную силу. Об этом сегодня, 2 июля, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей заявил директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

По его словам, с сегодняшнего дня в Пскове доступны четыре новых экскурсии в Пскове, которые включают в себя три отреставрированные башни Кремля и один из мешков Двора Постникова. «Подготовлены новые экскурсионные программы. Большой мешок Двора Постникова пока закрыт для посещения, так как там необходимо дополнительное оборудование для экспозиции. Думаю, что этот вопрос будет решен в течение двух недель», - рассказал Александр Голышев.

Теги: #Псковский музей-заповедник #экскурсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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