Культура

Псковские библиотеки уточнили временные правила обслуживания читателей

Отвечая на жалобы псковичей, городские библиотеки уточнили временные правила обслуживания читателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

По распоряжению губернатора с 25 июня библиотеки Пскова открылись для посещения, однако пока они обслуживают читателей с ограничениями. Посетители библиотек обязаны не только надевать маску, но и придерживаться других временных правил.

В частности, читателям необходимо заранее записываться (по телефону в рабочее время) на обслуживание, на входе в библиотеку обрабатывать руки антисептиком, а в помещении соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. При этом в зоне обслуживания не должно одновременно находиться больше трех человек, включая библиотекаря, а время обслуживания одного читателя ограничено 30 минутами.

Читателям лучше заказывать нужную книгу заранее – по телефону, по электронной почте или написать заявку в группе своей библиотеки «ВКонтакте».

Читальные залы в библиотеках пока закрыты, доступа к самостоятельной работе за компьютерами у читателей нет.

Эти правила будут действовать до особого распоряжения губернатора. Библиотеки имеют право отказаться от обслуживания читателей, которые нарушают этот установленный временный порядок.

Список телефонов городских библиотек Пскова для предварительной записи на обслуживание и заказа книг: