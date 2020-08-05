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В Волышово на воды: Инвесторы, которых нет

05.08.2020 13:41|ПсковКомментариев: 0

Это в наши дни верх фантазии в благоустройстве богатого поместья - вертолетная площадка и шубохранилище, а еще 150 лет назад к строительству зажиточных дворянских гнезд подходили с душой и тактом. Картины и гравюры по стенам, на полу - высокохудожественный паркет, белые мраморные лестницы, гранитные набережные, кованые мостики и редчайшие дендрарии, купальни и пруды. Причем все это - не на элитной Рублевке, а в деревеньке Порховского района...

Фото: Мария Кривошеина, группа «Усадьба графа С.А. Строганова Волышово» во ВКонтакте

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«Впечатления от Волышова», сепия, Олег Цветков. Фото из группы «Усадьба графа С.А. Строганова Волышово» во ВКонтакте

О плачевном состоянии усадьбы графа Строганова в Волышове знают многие псковичи, благо активисты-ревнители старины постоянно привлекают внимание общественности к уникальному памятнику дворянского мира, серьезно пострадавшему в 2018 году от пожара.

Призывы эти, надо подчеркнуть, возымели действие: усадьба вошла в число объектов, на которые будут направлены средства АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области», созданного в прошлом году под председательством известного российского политика Сергея Степашина. У жемчужины Псковской земли - комплекса зданий XIX века - появился ощутимый шанс выжить. 

В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости проведения противоаварийных работ: нельзя допустить, чтобы объекты, в том числе главная усадьба, где отсутствует крыша, уходили «в зиму». Как рассказал и.о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, основная забота специалистов сейчас - устройство временной кровли. Ее надеются сделать до конца этого года. Ведется работа и с роскошной лепниной господского дома: на данный момент она в основном своем объеме аккуратно снята и передана на хранение в Порхов, в музей. Осталось снять еще 6-8 кв. метров - разрешение уже получено. Эту лепнину также передадут в музей на временное хранение.

Еще одна важная составляющая противоаварийных работ - закрытие оконных и дверных проемов, а также установка ограждения вокруг аварийных объектов. Любителей «заброшек» (так называют в молодежных субкультурах разрушающиеся или недостроенные здания) хлебом не корми - дай забраться к дом, пусть даже с риском для жизни. «Нездоровый интерес» к усадьбе проявляют и устроители свадеб, которые организуют фотосессии в романтической атмосфере золотого века русского дворянства, не понимая, что их гости, в том числе маленькие дети оказываются под провисшими фрагментами кровли.

Воссоздать

Фото: Мария Кривошеина, группа «Усадьба графа С.А. Строганова Волышово» во ВКонтакте

«Некоторые объекты на территории усадьбы уже прошли точку невозврата - нужно как минимум частично разбирать конструктив и потом опять собирать, - отмечает Вадим Нэдик. - В этом большая сложность. Нельзя допустить ни в коем случае, чтобы на месте Волышова образовались руины. На сегодняшний день мы работаем в ежедневном контакте с партнерами из АНО «Возрождение ОКН Пскова и Псковской области». Проблематика возникает в связи с тем, что объект принадлежит Росимуществу, которое находится в Новгороде. У нас идет ежедневная с ними переписка, мы решаем проблемы, связанные больше с бюрократическими процедурами. Но мы их преодолеваем».

По скромным подсчетам, в проектирование и реставрационные работы в Волышово надо инвестировать от 6 до 7 млрд рублей. Региону, конечно, такую сумму просто не потянуть, поэтому средства должны и будут изыскиваться на федеральном уровне.

Таким образом, речь идет о некоем глобальном масштабном проекте, направленном на воссоздание старинного дворянского гнезда. В этом смысле наряду с вопросами реставрации другой важной стороной вопроса является дальнейшая судьба Волышова - поиск заинтересованного инвестора, который вдохнул бы в это место новую жизнь.

И вернуть к жизни

Фото группы «Волышовская старина, прошлое-настоящее-будущее» во ВКонтакте

На сегодня бизнес-проекта, который мог бы быть воплощен в реальность, пока не существует. Хотя идей много - люди, которые влюблены в эту землю, видят ее обихоженной и востребованной у сотен тысяч туристов.

Архитектор-реставратор высшей категории, Почетный реставратор Санкт-Петербурга Татьяна Ознобишина рассказывает, что еще в декабре прошлого года в адрес собственника памятника - «Роисмущество», а точнее в ведомственный Отдел материально-технического обеспечения и государственного заказа по ее личной инициативе были отправлены многочисленные предложения по дальнейшему возможному использованию усадебного комплекса. Они могли бы стать основой для разработки презентационных материалов, которые были бы интересны российскому или зарубежному инвест-сообществу. Как Моглино продвигают на различных площадках - так и Волышово можно было бы пиарить (и не только его, кстати). Однако дальнейшего хода предложения энтузиастов не получили. То ли собственник не заинтересован в возрождении усадьбы, то ли времени на такую «мелочь», как Волышово, недостает...

Между тем, потенциал усадьбы обширен и многопланов. Это и создание музейно-гостиничного комплекса, и открытие экомаршрутов, и даже открытие санатория с лечебными водами и грязями - почему бы нет? В администрации Порховского района, правда, эта идея вызывает сомнения, но скучен мир без тех, кто верит: кто знает - если бы не ротмистр П.Баловинский в отставке и композитор-химик А.Бородин - не было бы у нас и Хилово.

Как говорят гидрогеологи, исключать возможность лечебности вод в Волышово нельзя, так как вся территория региона от Старой Руссы до Хилово, предположительно, лежит на этом водоносном горизонте. Но есть ли в районе усадьбы Строганова вода с лечебными свойствами и с какой концентрацией, сегодня сказать не может никто. Чтобы ответить на этот вопрос, требуется пробурить скважину очень глубокого заложения, это стоит очень больших денег. Пока предпринимателя, который мог бы на свой страх и риск заняться этими работами, нет.

Еще один возможный вариант развития истории Волышова связан с популярным нынче направлением экотуризма. Натуральные продукты, выращенные без использования химии, природные оздоровительные маршруты, отдых на лоне природы, иппотерапия - все это могло бы привлечь в Порховский район множество гостей со всех уголков России. Есть даже возможности для обустройства полей для гольфа или крикета - кстати, в Волышове в конце 19 - начале 20 века играли в крикет. Для этой популярнейшей английской игры даже поле на окраине парка было засеяно специальной редкой травой, которая растет там по сей день.

«Можно было бы организовать межвузовский образовательный центр для студентов художественных вузов и вузов сельскохозяйственного профиля, - продолжает Татьяна Николаевна. - В усадебном парке произрастает множество растений, которые не везде можно встретить: в свое время Строганов привозил их из заморских путешествий и высаживал.

К слову, сейчас конезавод, который по-прежнему функционирует в деревне Волышово, и местная школа выступили с предложением воссоздать липовую аллею, которая когда-то была украшением парка. В 1987 году она пострадала от урагана, осталось всего 18 деревьев, сама аллея заросла борщевиком, туда даже не подойти. Это при том, что раньше аллея была сродни знаменитой аллее Керн, только в 3-4 раза длиннее. Энтузиасты предлагают очистить это интереснейшее место усадьбы от сорняка и на места погибших высадить молодые липки - потомки старинных деревьев

Большая работа ведется специалистами и по сохранению исторических материалов об усадьбе. Например, не так давно была озвучена идея создать на основе Порховского музея Строгановский историко-культурный центр, который мог бы объединить в себе историю не только Волышова, но и многих усадеб, которые были в Порховском районе и его окрестностях (по словам Татьяны Ознобишиной, этот регион в свое время был одним из первых, где стали селиться крупные богатые дворянские фамилии). Волышово могло бы стать в каком-то смысле локомотивом, который потянул бы за собой целый состав исторических памятных мест. Первым шагом на пути к возникновению такого центра стало создание страницы ВКонтакте «Волышовская старина. Прошлое, настоящее будущее», где начали публиковаться очень интересные материалы  об истории этих мест.

«Мы видим, что это место славно не только зданиями, парком, павильонами, но и богато историей во всех ее проявлениях - это и лошади, и быт, и детские затеи-развлечения, и охота, весь дворянский мир с его неповторимым укладом, - говорит Татьяна Ознобишина. - Строгановы были не только крупными промышленниками. Известна их роль в развитии отечественной культуры. Они – основатели Строгановского училища живописи, ваяния и зодчества в Москве, а термин «иконы Строгановского письма» своим происхождением восходит еще к концу XIV века. Неспроста коллекции произведений искусства, которые собирали разные поколения этой семьи, и сейчас являются гордостью наших крупнейших музеев. В Волышове Строгановыми была создана земская школа искусств, где обучали местных детей народным художественным ремеслам. Здание школы существует и по сей день».

К сожалению, все предложения, которые могли бы воплотиться в жизнь и создать новые рабочие места, начать приносить прибыль в бюджет,  пока остаются мечтами доброхотов. Их бы идеи подхватить профессионалам, которые работают, например, в Агентстве инвестиционного развития Псковской области. Они ближе к предпринимателям и знают все тонкости составления инвестиционных бизнес-планов, презентаций, расчета возможных рисков и прибыли. Думается, просто ждать у Шелони погоды - не самая дальновидная стратегия.

«Здесь место благодатное - и воздух, и окрестности, и поля, - говорит Татьяна Ознобишина. - Где тот человек, который оценит все богатство Волышово и сможет взять на себя заботу о нем с очень дальним прицелом?»

Елена Никитина

Теги: #памятники #усадьба Строгановых в Волышове
Источник: Псковская Лента Новостей
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