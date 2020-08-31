Культура

Акцию «Бегущая книга» проведут псковичи 1 сентября

Сотрудники Центральной городской библиотеки Пскова отправятся 1 сентября в забег от здания на Конной к Псковскому государственному университету в рамках ежегодной всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Эта акция проходит в России дважды в год – весной и осенью – в виде интеллектуального забега для привлечения читательской аудитории. Весной 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции было принято решение о переносе мероприятия на сентябрь.

Поэтому сегодня, в День знаний, псковские библиотекари снова выйдут на улицу с эмблемой акции и будут на ходу проводить для студентов викторину с целью популяризации библиотек как инновационного пространства и места для познавательного досуга.

«Тот, кто правильно ответит на вопросы библиотечной викторины, получит приз: специальные подарочные сертификаты от «ЛитРес», которые позволят счастливчику бесплатно скачать с этого книжного агрегатора любую понравившуюся книгу», - рассказали организаторы акции.