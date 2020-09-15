Культура

«Необычайную бродилку» по городу создали для псковичей

Псковские библиотекари опубликовали аудиокнигу «Библиотечный путеводитель по Пскову», который Централизованная библиотечная система Пскова создала во время самоизоляции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотечной системы.

«Во время карантина, когда все городские библиотеки Пскова были закрыты на замок, псковские библиотекари создали "необычайную бродилку" по городу - новый путеводитель, привязанный к 11 муниципальным библиотекам», - рассказали в пресс-службе.

Печатная версия этой книги еще в работе, а пока на библиотечном сайте появилась ее иллюстрированная аудиоверсия, которую можно послушать и посмотреть здесь.

В аннотации к этому изданию написано, что «Необычайный библиотечный путеводитель по Пскову» задумывался как «пародия на серьезные путеводители и библиотечная шалость».

В аудиоверсии путеводителя закадровый текст читает заслуженный артист России Сергей Попков.