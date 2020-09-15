«Необычайную бродилку» по городу создали для псковичей

Псковские библиотекари опубликовали аудиокнигу «Библиотечный путеводитель по Пскову», который Централизованная библиотечная система Пскова создала во время самоизоляции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотечной системы.
«Во время карантина, когда все городские библиотеки Пскова были закрыты на замок, псковские библиотекари создали "необычайную бродилку" по городу - новый путеводитель, привязанный к 11 муниципальным библиотекам», - рассказали в пресс-службе.
Печатная версия этой книги еще в работе, а пока на библиотечном сайте появилась ее иллюстрированная аудиоверсия, которую можно послушать и посмотреть здесь.
В аннотации к этому изданию написано, что «Необычайный библиотечный путеводитель по Пскову» задумывался как «пародия на серьезные путеводители и библиотечная шалость».
В аудиоверсии путеводителя закадровый текст читает заслуженный артист России Сергей Попков.