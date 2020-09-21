Культура

Новую модельную библиотеку откроют в Острове

Открытие новой модельной библиотеки планируется на следующей неделе в Острове, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Отремонтированная библиотека расположена в двухэтажном здании 1968 года постройки. Она состоит из детского, взрослого отделений и небольшого актового зала на 50 мест.

В библиотеку закупили новую мебель, компьютерную технику, мультимедийное оборудование, почти на 1,5 миллиона рублей приобрели новые книги и журналы. Кроме того, теперь в библиотеке будет звукозаписывающая студия.

Всего на модернизацию библиотеки направили 10 млн рублей по национальному проекту «Культура».