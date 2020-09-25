Культура

Жители и гости Святогорья первыми увидят новый спектакль «Пушкинской школы»

До начала гастрольных показов санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» осталось три дня.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, будущие зрители из числа иногородних достаточно активно пользуются сервисом бронирования билетов, который традиционно работает в Пушкинском заповеднике. Наибольшей популярностью у публики пользуются спектакли «А.С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» и «Н.В. Гоголь. Ревизор». Билетов на эти спектакли осталось уже совсем немного.

Сцена из спектакля «Барышня-крестьянка» (назначен на 6 октября). Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее отметили, что с просьбой зарезервировать места в зале уже обратились не только жители Псковской области (из Пскова, Пыталова, Опочки, Великих Лук и Великолукского района, Острова, Себежа, проч.), но и петербуржцы. Ждут на спектакли и пушкиногорских школьников: по традиции для местных детей и подростков вход на все спектакли петербургского театра под началом народного артиста России, лауреата госпремии РФ Владимира Рецептера будет свободным.

В музее также рассказали, что назначенная в северной столице на сегодняшний день премьера спектакля «Пушкинской школы» по поэме «Цыганы» по ряду причин не состоится. Поэтому первыми эту новую работу труппы, режиссера Дениса Волкова и Владимира Рецептера, выступающего в данном случае в роли автора сценической редакции и постановки, 8 октября увидят жители и гости Святогорья.

Напомним, что в связи с текущей эпидемиологической ситуацией порядок проведения нынешних гастролей «Пушкинской школы» в «Михайловском» определён требованиями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области. Помимо обязательных термометрии во входной зоне, использования кожных антисептиков и масочного режима эти требования предписывают соблюдение социальной дистанции: театрально-концертный зал должен быть заполнен не более чем наполовину. Однако практика показывает, что многие гастрольные спектакли воспитанников Владимира Рецептера, в первую очередь — по произведениям из школьной программы по литературе, проходят с аншлагом. В этом свете в музее просят зрителей заранее бронировать места в зале.

Это можно сделать еще сегодня, до 18.00, или, уже в дни гастролей, в любое другое рабочее для музея время (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 от среды до воскресенья) по телефону 8 (81146) 2-18-15. Выкупить билеты можно будет в кассе Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника в день спектакля. Адрес НКЦ — пос. Пушкинские Горы, бульв. С.С. Гейченко д. 1.

Полную афишу гастролей «Пушкинской школы», которые начнутся уже в предстоящую среду, 30 сентября, можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».