Культура

Модельную библиотеку торжественно открыли в Порхове

Модельную библиотеку торжественно открыли 1 октября в городе Порхове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло с участием главы региона Михаила Ведерникова.

Открытие модельной библиотеки стало возможным при поддержке Минкульта, администраций Псковской области и Порховского района. Глава региона отметил, что это третья модельная библиотека, которая начала работу в этом году на территории области. Ранее открытие библиотек прошло в Пскове и Острове.

На 2021 год в регионе запланировано построить еще три библиотеки, в том числе в деревне Полное. Губернатор обратил внимание, что Порховский район входит в число самых читающих районов Псковской области.

«Эта современная библиотека будет хорошим подарком для всех жителей района», - выразил уверенность Михаил Ведерников.

В свою очередь глава района Виктор Степанов отметил, что теперь в библиотеке есть не только книги, но и дополнительные средства обучения, «которые позволят заманить тех, кто не увлекался чтением». Он выразил благодарность главе региона.

Директор Порховский центральной библиотеки Светлана Петрова провела экскурсию по обновленным помещениям библиотеки. Она рассказала, что в фонд поступили несколько тысяч новых книг, на их закупку ушло 2 млн рублей.

В библиотеке появились мини-робот Федя, который умеет говорить «добро пожаловать в порховскую библиотеку», интерактивные глобусы. Также закуплена новая мебель, дорогой новый проектор.

Всего на оборудование для библиотеки было направлено порядка 7 млн рублей.