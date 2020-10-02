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Главная псковская библиотека поздравила псковичей с днем рождения соцсети «ВКонтакте»

11.10.2020 18:40|ПсковКомментариев: 0

Центральная городская библиотека (библиотека на Конной) города Пскова отпраздновала в сквере Искусств на Четырех углах день рождения социальной сети «ВКонтакте». На акцию «HappyBirthday, ВКонтакте» библиотекари вышли с воздушными шарами, которые они дарили и взрослым, и детям, поздравляя прохожих с праздником.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, сотрудники библиотеки на Конной также рассказывали всем встречным, что интересного происходит у них в учреждении, и приглашали псковичей почаще туда заглядывать не только в поисках книг.

Вместе с воздушными шарами библиотекари раздавали визитки с реквизитами своей библиотеки и объясняли, как найти ее группу «ВКонтакте».

Среди тех, кого сотрудники библиотеки встретили в воскресный день в сквере на Четырех углах, оказалось немало их постоянных читателей. Завсегдатаи читального зала на Конной узнали про ближайшие запланированные мероприятия в Центральной городской библиотеке – например, о том, что 16 октября там откроется персональная выставка выпускницы Академии художеств имени Репина Марии Крючковой «Время каникул».

Теги: #ВКонтакте #библиотека на Конной #соцсети #сквер
Источник: Псковская Лента Новостей
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