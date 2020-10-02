Культура

Презентация журнала «Кремли и крепости земли русской» состоится в Приказной палате

16 октября в 15:00 в Приказной палате Псковского кремля состоится презентация журнала «Кремли и крепости земли русской», выпуск которого посвящен Пскову. Об этом сообщается в группе «Псковский кремль» в соцсети «ВКонтакте».





«Кремли и крепости земли русской» — это журнал об истории русской земли, о легендарных кремлях и крепостях, известных военных событиях, связанных с ними, и вооружении. Во вложении к выпускам идут карты для настольной игры.

Каждый номер журнала расскажет о стратегическом значении крепостей, 10 важных датах в истории городов, различных элементах фортификации, вооружении. В серии планируется 75 выпусков. Новый выпуск выходит каждые две недели.

Номер журнала, посвященный Пскову, будут презентовать авторы и научные консультанты журнала: д.и.н., научный сотрудник Института военной истории военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Михайлов и научный сотрудник Псковского музея-заповедника Роман Коваль.



Вход в Приказную палату (ул. Кремль, 4) только в масках. Справки по телефону 8 (8112) 72-45-74