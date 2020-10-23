Культура

«Союзмультфильм» выбрал образ зайца для нового «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» представил визуальный образ зайца из перезапуска мультфильма «Ну, погоди!», сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на пресс-службу киностудии.

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя. Было создано более 30 вариаций образа, важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», - рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Фото: пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев также отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким. «Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца – в противовес ему – по контурам мягкий, округлый – это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему "хитринки" и находчивости», - сказал руководитель студии. Образ зайца стал более современным, на смену шортам и зеленой футболке пришли укороченные брюки и голубое поло. Также заяц будет носить «умные» часы.

Работу над перезапуском «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году. Предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой (основанной на нелепых ситуациях) комедии.

Мультфильм будет выполнен в технике 3D, на данный момент запланирован выпуск 52 серий «Ну, погоди!». Первая серия перезапуска выйдет зимой этого года. Персонажа Волка, который в новом мультсериале откажется от курения, озвучит российский актер Гарик Харламов, а персонажа зайца - телеведущий Дмитрий Хрусталев. В сериале также появятся новые персонажи второго плана - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.