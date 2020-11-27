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Встречи

06.12.2020 20:27|ПсковКомментариев: 1

Некоторые встречи должны неизбежно произойти. Рано или поздно, но должны. К таким в полной мере следует отнести и знакомство с журналистом, киноактёром и супругом первой жены Александра Исаевича Солженицына – Николаем Васильевичем Ледовских.

 

Известно, что и сам Александр Исаевич Солженицын, и Наталья Алексеевна Решетовская бывали в Великих Луках. Наталья Алексеевна даже гостила здесь у своих друзей по Рязани, которые оттуда переехали преподавать в Великолукскую сельхозакадемию.

Есть воспоминания об этих событиях, есть фотографии. Словом, тема долгое время оставалась открытой. О солженицынской теме в Великих Луках часто говорят, но опосредованно – в основном по книгам Н. А. Решетовской. И вот пришло время прямого диалога.

Благодаря Алексею Ласовскому, великолучанину, который сейчас трудится декоратором «Мосфильма», в город на Ловати, город друзей своей супруги, приехал Н. В. Ледовских. Николай Васильевич прогулялся по памятным местам и по пути в Великий Новгород согласился поговорить о своих впечатлениях и великолукских следах Солженицына.

- Вот я в третий раз в Великих Луках, - рассказал Н. В. Ледовских. - У спортсменов три попытки. С первого раза мечтал побывать и сфотографировать памятник Александру Матросову, потому что я с Алтая родом, и у нас в Барнауле жил в мою молодость Тимофей Андреевич Татарников.

Комсорг Александра Матросова часто ездил по школам Алтая, а я его сопровождал в качестве фотокорреспондента, я работал тогда в газете «Хлебороб Алтая» Рубцовского района. Начинал там свою журналистскую деятельность.

И, наконец-то, я осуществил свою мечту. Мы до памятника Матросову добрались, и крепость тоже посетил.

Через Великие Луки несколько раз проезжал Александр Исаевич Солженицын со своей первой супругой Натальей Алексеевной Решетовской. Они проезжали в Прибалтику, потому что Александр Исаевич в Прибалтике так называемое укрывище имел, где тайно писал основные главы «Архипелага ГУЛАГа».

А с Натальей Алексеевной они летом проезжали на своей машине на озеро Селигер. Есть альбом их путешествий как раз по псковской земле. И есть фотография, где как раз Наталья Алексеевна запечатлелась на фоне знака, где граничат Псковская и Тверская области. И мне тоже хотелось там запечатлеться.

Потому что я десять лет помогал завершить мемуары Наталье Алексеевне Решетовской, являюсь её наследником, хранителем её архива, архива А. И. Солженицына до высылки и всех личных вещей, даже мебели, которой они пользовались, 12 лет проживая в Рязани. А я замыслил в Рязани музей-квартиру сделать и всю эту мебель туда перевезти.

Пока препятствует Наталья Дмитриевна (вторая супруга Солженицына – А. К.), она свои музеи там делает, пытается Наталью Алексеевну вычеркнуть из биографии Солженицына. Но всё-таки у них 30 лет совместной жизни, за вычетом лет, проведённых в тюрьме и ссылке, они даже 30-летие отпраздновали! Правда, со второй женой Александр Исаевич прожил дольше. А это уже другая жизнь была, другая история.

- Николай Васильевич, вы много делаете для увековечения памяти Александра Исаевича. Давайте напомним эти вехи.

- Я солженицынский первый музей в 2003 году создал именно в Рязани,. Это был музей одного рассказа «Для пользы дела», написанном о колледже электроники. Это – нынешнее название, а тогда был техникум электронных приборов, о котором и написан рассказ.

И это был седьмой в мире музей, посвящённый одному литературному произведению или одному литературному герою. Вернее восьмой. Некоторые газеты тогда даже поставили заголовки «Восьмое чудо света».

До этого пять музеев было за границей. Всем известный на Бейкер-стрит в Лондоне, в честь Херлока Холмса и Ватсона, в США – в честь Тома Сойера, в Испании – Дон Кихота, в германии и Латвии – барона Мюнхгаузена. И у нас в России было всего два музея – под Петербургом, музей станционному смотрителю Вырину и в есенинском Константинове был музей Анны Снегиной.

Поэтому наш музей и стал восьмым в мире из посвящённых литературному произведению или литературному герою. После этого я создал на владимирской земле музей «Матрёнин двор». А сейчас, рядом с этим музеем, перед школой мы восстановили дом Матрёны Васильевны Захаровой, у которой квартировал Солженицын первый год после лагерей и ссылки и о которой потом где-то через четыре года он написал свой проникновенный рассказ. Рассказ, вошедший в обойму рассказов, за которые Александр Исаевич был удостоен Нобелевской премии по литературе 1970 года.

Там сейчас бюст стоит Александра Исаевича. Дом Матрёны решили восстановить прямо в школьном дворе, потому что в ту деревню, где действительный дом Матрёны стоял, туда не всегда можно проехать. Деревня умирающая, там буквально, кажется, четыре двора жилых осталось. Если дачники на лето и приезжают какие, то это – летом и они – чужие.

В Гусе-Хрустальном, это районный центр, куда относятся Мезиновка и деревня Мильцево, где стоял дом Матрёны, в городской библиотеке с моим участием создан солженицынский зал. И там проходят сейчас основные мероприятия, которые организует библиотека.

Ратуем за то, чтобы имя Солженицына было присвоено Гусь-Хрустальной городской библиотеке. Пока такое имя присвоено городской библиотеке в Кисловодске.

В самой Рязани, кроме музея рассказа «Для пользы дела», в Рязанском государственном университете им. С. Есенина по сути дела по моей инициативе и с моим участием, с моими материалами создана солженицынская аудитория. И сейчас даже Наталья Дмитриевна предпочитает некоторые даже международные конференции по Солженицыну проводить в Рязанском университете, в этой аудитории. Что очень приятно.

Под Рязанью в 18 км от города есть курортное место Солодча. Место связано с академиком графики Пожалостиным, а в его доме любили отдыхать и творить Паустовский, Гайдар и многие другие писатели, Фраерман там написал «Дикую собаку динго».

И вот там же Солженицын первое своё укрывище рязанское сделал именно в Солодче. Там был и рассказ «Для пользы дела» написан, когда появился вакуум в работе, а так создавался знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ».

В гостинице «Боровница» в Солодче нам отвели буквально две комнаты и в них мы сделали при содействии директора банка музей «Солженицын в Солодоче». Вот ещё одно памятное место, куда сейчас с охотой едут туристы. Вообще, все, кто посещает Солодчу, идут в этот музей. Вот такая история моего увековечения имени Александра Исаевича по России.

- Все адреса как-то далеко находятся от Великих Лук…

- А теперь я начинаю тесно контактировать с псковской землёй благодаря тому, что в Великих Луках у меня хороший друг. Я снимаюсь в кино сейчас активно и как раз этот друг – декоратор «Мосфильма».

И вот третий раз я приезжаю к нему в гости и мы какие-то планы начинаем осуществлять. Может, и здесь мне удастся что-нибудь сделать, чтобы увековечить пребывание Александра Исаевича на псковской земле. Тем более есть фотографии, где Александр Исаевич запечатлён в самом Пскове.

В Великих Луках я не видел, чтобы он был сфотографирован, а так, по его воспоминаниям и по дневнику Натальи Алексеевны Решетовской, можно достаточно точно восстановить маршрут (маршруты) его проезда через Великие Луки.

- Какие-то материалы, связанные с Солженицыным и Великими Лукам вам попадались? Или не смотрели специально?

- Специально не смотрел. Только начинаю заражаться этой идеей. Сейчас слово «заражаться» во время нашей пандемии очень даже актуально. И смысл у него, в отличие от пандемии, хороший.

Мне нравится определение «Оптимист – это человек, на последние деньги покупающий кошелёк». Мы – из таких!

Андрей Канавщиков

Фото автора и из архива семьи Н.А.Решетовской

Источник: Псковская Лента Новостей
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