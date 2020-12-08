Культура

Юный псковский музыкант Лев Кричевский стал участником творческой смены в центре «Сириус»

Учащийся ДМШ при Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Лев Кричевский участвует в интенсивной профильной программе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Музыкально-образовательная программа «Музыкально-исполнительское искусство» проходит в центре «Сириус» с 6-18 декабря, в ней принимают участие 27 юных музыкантов из 14 регионов России. Как и все участники программы, Лев Кричевский участвовал в серьезном отборочном конкурсе по видеозаписям. Уровень его исполнения получил положительную оценку жюри.

Программа пребывания юных музыкантов в центре «Сириус» включает мастер-классы по специальному инструменту с ведущими артистами Российской Федерации, лауреатами международных конкурсов, профессорами Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, РАМ им. Гнесиных.

Во время занятий предусмотрена и концертная практика: развитие навыков подготовки концертных программ и поведения на сцене, репетиции и выступления на отчетных и гала-концертах.

Куратором программы является директор ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, заслуженный артист РФ, профессор Валерий Пясецкий.

Добавим, что Лев – представитель известной в Пскове музыкальной династии. Его дед Вениамин Владимирович Кричевский стоял у истоков создания Псковской гусельной школы, отец – артист Псковского губернаторского симфонического оркестра, брат - выпускник Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского - Корсакова. В ДМШ сектора практики Лев занимается с 7 лет по специальности «духовые и ударные инструменты – валторна», неизменно демонстрируя отличные результаты в учёбе, активно участвует в концертной жизни.