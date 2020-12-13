Культура

Псковский колледж искусств примет участие в праздновании 800-летия князя Александра Невского

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова примет участие в подготовке и проведении празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, 28 февраля пройдет региональный отборочный этап Всероссийского конкурса детского художественного творчества среди учащихся детских школ искусств «Александр Невский – полководец, политик, Святой», посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Работы победителей регионального этапа будут направлены для участия во втором, Всероссийском этапе конкурса, который состоится в Санкт-Петербурге с 1 апреля по 15 мая.

Также колледж искусств выступает в качестве организатора нескольких масштабных мероприятий. 2 марта в колледже пройдет Международная научно-практическая конференция «Древнерусская история в музыкальных произведениях». Содержание конференции связано с русским музыкальным искусством различных направлений, каждое из которых является неотъемлемой частью истории и культуры России, - академическая музыка, музыкальный фольклор и древнерусское певческое искусство.

19 - 21 марта в стенах колледжа состоится IX Псковский открытый (международный) конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов им. Б. С. Трояновского (к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского). Участниками конкурса станут учащиеся ДМШ/ДШИ, студенты музыкальных училищ, училищ искусств и культуры, колледжей. Конкурс проводится в номинациях:

Сольные исполнители на народных инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка, национальные многострунные инструменты - гусли, кантеле, цимбалы и пр.)

Народное пение (солисты и ансамбли)

Фольклорное пение (солисты и ансамбли).

Напомним, 2021 год в соответствии с указом президента РФ объявлен в России годом Александра Невского. По всей стране в 2021 году запланированы различные мероприятия и акции, приуроченные к памятной дате.