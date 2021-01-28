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Культура

Уголовное дело в отношении директора ДМШ №1 Пскова прекращено

29.01.2021 13:28|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело в отношении директора Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Натальи Архиповой прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя развитие и правовые последствия скандальной ситуации, связанной с закупкой дорогих стульев для учреждения.

«Ситуация очень неприятная, длится почти год. На меня было заведено уголовное дело, которое рассматривалось почти год. Сегодня оно прекращено за неимением состава преступления. По линии Арбитражного суда назначена товароведческая экспертиза, которая должна определить стоимость стульев и их наполнение», - сообщила гость студии.

«Почему мы закупили именно такие стулья? Их приобретение было заложено в проект, который прошел госэкспертизу, и наша задача была закупить стулья в соответствии с проектом», - добавила Наталья Архипова.

Здание Детской музыкальной школы №1- это памятник. «Огромные залы и окна, высокие потолки, красивые исторические двери - сам внешний вид здания задавал тон для всего остального, включая оснащение. Мало было просто освежить цвет стен», - подчеркнула директор ДМШ, сравнив здание с музеем.

Наталья Архипова напомнила, что школа «ввязалась в историю с реконструкцией» уже давно. «С 2011 года мы писали письма о том, что здание стремительно разрушается, звонили во все колокола. В последние годы заниматься в здании было невыносимо — плесень, грибок, капающая с потолка вода. Без обогревателей и курток заниматься было невозможно. Последней каплей стал случай, когда от здания на улицу свалился огромный кусок штукатурки. Тогда мы обнесли фасад защитной сеткой, но все равно еще несколько лет продолжали составлять акты и оповещать учредителя о катастрофической ситуации с состоянием здания», - вспомнила директор ДМШ.

После реконструкции его, по словам руководителя школы, не узнать. С одной стороны, у здания появилось новое современное наполнение, два зала — большой и малый, новое звуковое и световое оборудование, инструменты, а, с другой, удалось сохранить сам дух музыкальной школы. «Не перестаю удивляться тому, что после войны кем-то было принято решение заселить музыкальную школу именно в это здание имперского банка. Здесь лучшая акустика для камерных концертов», - отметила Наталья Архипова.

Кроме того, директор учреждения похвалила работу подрядчика, который выполнял реконструкцию здания: «Это наш местный подрядчик, работал на совесть и со всей душой, несмотря на сжатые сроки. То, что произошло, иначе как чудом не назовешь. Например, в Санкт-Петербурге консерватория ремонтируется уже пять лет, и некоторые студенты, учась в ней, ни разу не зашли в здание за весь период обучения».

Также Наталья Архипова сообщила, что в Детскую музыкальную школу №1 удалось закупить 16 новых пианино и 4 рояля — раньше удавалось покупать только инструменты с рук. «Надеюсь, что мы попадем в нацпроект по оснащению музыкальных школ и получим финансирование на улучшение материально-технической базы, в том числе и из этого источника», - заключила она.

Теги: #музыка #реконструкция #музыкальная школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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