Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Георгием Василевичем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе музея-заповедника в условиях коронавируса, о развитии туристической инфраструктуры Пушкиногорья, о будущем Пушкинского театрального фестиваля и планах на год.

Задавайте свои вопросы Георгию Василевичу по телефону 56-73-72.