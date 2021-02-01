Культура

Истории Победы на монетах увидят псковичи

Выставка «Истории Победы» открылась в музейном комплексе «Двор Постникова». Отделение Псков Банка России и Псково-Изборской музей-заповедник представили второй совместный проект, в котором об истории страны рассказывают памятные монеты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

До 1 февраля 2021 работала выставка «Время и деньги», посвященная истории производства монет и банкнот, способах их защиты, о перевозке и хранению сбережений.

К 75-летию Победы Банк России собрал в единую экспозицию изображения монет, посвященных Великой Отечественной войне – ее ключевым событиям, подвигам героев и памятным датам войны.

Среди них монеты, выпущенные к юбилеям крупнейших сражений ‑ Сталинградской и Курской битв. Несколько сюжетов посвящены подвигам блокадников и освободителей Ленинграда. Также в экспозиции есть монеты в честь городов-героев и городов освобожденной Европы. На монетах отмечен труд женщин в тылу и героизм медицинских работников, запечатлен сюжет знаменитой фронтовой фотографии с офицером Красной армии, призывающим идти в атаку, – младший политрук Алексей Ерёменко погиб спустя несколько секунд после того, как сделали снимок.

У каждого экспоната гостей ждет короткий рассказ о том, почему именно это изображение было решено увековечить в монете.

Выставка «Истории Победы» в музейном комплексе «Двор Постникова» (Мешок – I) будет открыта для посетителей до 1 марта 2021 года.