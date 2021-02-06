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Культура

В Псковском колледже искусств продолжается подготовка к 800-летию Александра Невского

08.02.2021 21:57|ПсковКомментариев: 0

В Псковском колледже искусств продолжается подготовка к 800-летию князя Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в рамках круглой даты пройдет Всероссийский конкурс детского художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств «Князь Александр - полководец, политик, Святой». Конкурс проводится 28 февраля 2021 года комитетом по культуре Псковской области,

Центром непрерывного образования в области культуры и искусства. В нем могут принять участие обучающиеся детских художественных школ и детских школ искусств в возрасте от 12 до 18 лет (включительно). Конкурс проводится по двум номинациям: живопись и графика.

От одного участника может быть подано не более двух работ в разных номинациях.

Срок подачи заявок – 12 февраля.

Примерные темы конкурса:

  • «Семья и детство княжича Александра в Переяславле-Залесском»;

  • «Александр Ярославич и Великий Новгород»;

  • «Внешние угрозы Руси. Ратная и дипломатическая деятельность Князя Александра»;

  • «Святой благоверный князь Православной церкви»;

  • «Память народная».

Кроме того, к 800-летию Александра Невского будет приурочена Международная научно-практическая конференция «Древнерусская история в музыкальных произведениях» (к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского). Она состоится 2 марта.

Содержанием конференции является русское музыкальное искусство различных направлений – академическая музыка, музыкальный фольклор и древнерусское певческое искусство, каждое из которых является неотъемлемой частью  истории и культуры России.

Круг тем, предлагаемых к обсуждению:

  • Воплощение образов древней Руси в сочинениях композиторов- классиков.

  • Древнерусские образы в современной музыке.

  • Древнерусский музыкальный эпос (былины и исторические песни) в классической и современной музыке.

  • Знаменный распев и духовный стих в творчестве композиторов-классиков и в современной музыке.

  • История Древней Руси в музыке: традиция и современность. 

  • Жанры духовной музыки в фольклоре.

  • Отражение истории в фольклорных жанрах и сюжетах.

  • Русский героический эпос.

  • Легендарное прошлое древней Руси в фольклорных произведениях.

  • Народная песня как исторический документ.

  • Древнерусские распевы в духовной музыке.

  • История и теория русской духовной музыки.

  • Палеография древнерусского певческого искусства.

  • Древнерусские образы в изобразительном или декоративно-прикладном искусстве.

По результатам работы научно-практической конференции планируется издание сборника докладов «Древнерусская история в музыкальных произведениях» (к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского). Срок подачи заявок – 20 февраля.

Также планируется проведение IX Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на народных инструментах и вокалистов имени Бориса Трояновского. Конкурс пройдет 19 - 21 марта.

К участию в конкурсе приглашаются:

  • учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы (далее – учащиеся),

  • студенты профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства (музыкальных училищ, училищ искусств и культуры, колледжей)

Номинации конкурса:

  • Сольные исполнители на народных инструментах (баян-аккордеон, струнные народные инструменты (домра, балалайка, национальные многострунные инструменты – гусли, кантеле, цимбалы и пр.).
  • Народное пение (солисты и ансамбли)
  • Фольклорное пение (солисты и ансамбли).

Подача заявок на региональный отборочный тур для участников из Псковской области – до 15 февраля, для участников, не проживающих в Псковской области – до 21 февраля.

Теги: #Псковский колледж искусств #конкурс #александр невский
Источник: Псковская Лента Новостей
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