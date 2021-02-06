В Псковском колледже искусств продолжается подготовка к 800-летию Александра Невского

В Псковском колледже искусств продолжается подготовка к 800-летию князя Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в рамках круглой даты пройдет Всероссийский конкурс детского художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств «Князь Александр - полководец, политик, Святой». Конкурс проводится 28 февраля 2021 года комитетом по культуре Псковской области,
Центром непрерывного образования в области культуры и искусства. В нем могут принять участие обучающиеся детских художественных школ и детских школ искусств в возрасте от 12 до 18 лет (включительно). Конкурс проводится по двум номинациям: живопись и графика.
От одного участника может быть подано не более двух работ в разных номинациях.
Срок подачи заявок – 12 февраля.
Примерные темы конкурса:
«Семья и детство княжича Александра в Переяславле-Залесском»;
«Александр Ярославич и Великий Новгород»;
«Внешние угрозы Руси. Ратная и дипломатическая деятельность Князя Александра»;
«Святой благоверный князь Православной церкви»;
«Память народная».
Кроме того, к 800-летию Александра Невского будет приурочена Международная научно-практическая конференция «Древнерусская история в музыкальных произведениях» (к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского). Она состоится 2 марта.
Содержанием конференции является русское музыкальное искусство различных направлений – академическая музыка, музыкальный фольклор и древнерусское певческое искусство, каждое из которых является неотъемлемой частью истории и культуры России.
Круг тем, предлагаемых к обсуждению:
Воплощение образов древней Руси в сочинениях композиторов- классиков.
Древнерусские образы в современной музыке.
Древнерусский музыкальный эпос (былины и исторические песни) в классической и современной музыке.
Знаменный распев и духовный стих в творчестве композиторов-классиков и в современной музыке.
История Древней Руси в музыке: традиция и современность.
Жанры духовной музыки в фольклоре.
Отражение истории в фольклорных жанрах и сюжетах.
Русский героический эпос.
Легендарное прошлое древней Руси в фольклорных произведениях.
Народная песня как исторический документ.
Древнерусские распевы в духовной музыке.
История и теория русской духовной музыки.
Палеография древнерусского певческого искусства.
Древнерусские образы в изобразительном или декоративно-прикладном искусстве.
По результатам работы научно-практической конференции планируется издание сборника докладов «Древнерусская история в музыкальных произведениях» (к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского). Срок подачи заявок – 20 февраля.
Также планируется проведение IX Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на народных инструментах и вокалистов имени Бориса Трояновского. Конкурс пройдет 19 - 21 марта.
К участию в конкурсе приглашаются:
учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы (далее – учащиеся),
студенты профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства (музыкальных училищ, училищ искусств и культуры, колледжей)
Номинации конкурса:
Подача заявок на региональный отборочный тур для участников из Псковской области – до 15 февраля, для участников, не проживающих в Псковской области – до 21 февраля.