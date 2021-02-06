Культура

В Псковском колледже искусств продолжается подготовка к 800-летию Александра Невского

В Псковском колледже искусств продолжается подготовка к 800-летию князя Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в рамках круглой даты пройдет Всероссийский конкурс детского художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств «Князь Александр - полководец, политик, Святой». Конкурс проводится 28 февраля 2021 года комитетом по культуре Псковской области,

Центром непрерывного образования в области культуры и искусства. В нем могут принять участие обучающиеся детских художественных школ и детских школ искусств в возрасте от 12 до 18 лет (включительно). Конкурс проводится по двум номинациям: живопись и графика.

От одного участника может быть подано не более двух работ в разных номинациях.

Срок подачи заявок – 12 февраля.

Примерные темы конкурса:

«Семья и детство княжича Александра в Переяславле-Залесском»;

«Александр Ярославич и Великий Новгород»;

«Внешние угрозы Руси. Ратная и дипломатическая деятельность Князя Александра»;

«Святой благоверный князь Православной церкви»;

«Память народная».

Кроме того, к 800-летию Александра Невского будет приурочена Международная научно-практическая конференция «Древнерусская история в музыкальных произведениях» (к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского). Она состоится 2 марта.

Содержанием конференции является русское музыкальное искусство различных направлений – академическая музыка, музыкальный фольклор и древнерусское певческое искусство, каждое из которых является неотъемлемой частью истории и культуры России.

Круг тем, предлагаемых к обсуждению:

Воплощение образов древней Руси в сочинениях композиторов- классиков.

Древнерусские образы в современной музыке.

Древнерусский музыкальный эпос (былины и исторические песни) в классической и современной музыке.

Знаменный распев и духовный стих в творчестве композиторов-классиков и в современной музыке.

История Древней Руси в музыке: традиция и современность.

Жанры духовной музыки в фольклоре.

Отражение истории в фольклорных жанрах и сюжетах.

Русский героический эпос.

Легендарное прошлое древней Руси в фольклорных произведениях.

Народная песня как исторический документ.

Древнерусские распевы в духовной музыке.

История и теория русской духовной музыки.

Палеография древнерусского певческого искусства.

Древнерусские образы в изобразительном или декоративно-прикладном искусстве.

По результатам работы научно-практической конференции планируется издание сборника докладов «Древнерусская история в музыкальных произведениях» (к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского). Срок подачи заявок – 20 февраля.

Также планируется проведение IX Псковского открытого (международного) конкурса исполнителей на народных инструментах и вокалистов имени Бориса Трояновского. Конкурс пройдет 19 - 21 марта.

К участию в конкурсе приглашаются:

учащиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы (далее – учащиеся),

студенты профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства (музыкальных училищ, училищ искусств и культуры, колледжей)

Номинации конкурса:

Сольные исполнители на народных инструментах (баян-аккордеон, струнные народные инструменты (домра, балалайка, национальные многострунные инструменты – гусли, кантеле, цимбалы и пр.).

Народное пение (солисты и ансамбли)

Фольклорное пение (солисты и ансамбли).

Подача заявок на региональный отборочный тур для участников из Псковской области – до 15 февраля, для участников, не проживающих в Псковской области – до 21 февраля.