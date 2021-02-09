Культура

Псковичам расскажут о древнерусской литературе 12 февраля

Открытая лекция доктора филологических наук, профессора Валентины Охотниковой «Псковский пласт древнерусской литературы» пройдет в центральной городской библиотеке Пскова 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Также представят монографию Валентины Охотниковой «Псковская агиография XIV-XVII вв.: Исследование и тексты» в двух томах о псковских князьях, святых, чудотворцах и основателях монастырей.

Автор прокомментирует такие «псковские тексты» древнерусской литературы, как «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков», «Повесть о Довмонте», «Повесть о Псковском взятии», «Повесть о явлении иконы Божией Матери на Синичьей горе», «Повесть о Псково-Печерском монастыре», «Псковская повесть о Смутном времени», «Житие Никандра, пустынножителя» и другие.

Кроме того, Валентина Охотникова расскажет о совместной работе с российскими лингвистами над изданием фундаментального труда «Библиотека литературы Древней Руси» в 20-ти томах, который признан победителем в главной номинации премии «Книга года» в 2020 году.

Начало лекции в 13.00.