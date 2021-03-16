Культура

Мероприятия к 800-летию Александра Невского в Псковской области обсудил оргкомитет при Минкульте

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во вторник, 16 марта, приняла участие в заседании оргкомитета при министерстве культуры РФ по подготовке мероприятий к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. В обсуждении участвовали представители ряда федеральных министерств, руководство Российского военно-исторического общества, от региона — председатели профильных комитетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, вице-губернатор проинформировала о мероприятиях, планируемых к проведению в Псковской области. Так, ключевым событием станет международный военно-исторический фестиваль-реконструкция «Ледовое побоище», который пройдет в сентябре в деревне Самолва Гдовского района. Предположительно, именно здесь в 1242 году произошла знаменитая битва, ознаменованная победой русского войска во главе с князем Александром Невским над армией Ливонского ордена. Кроме того, к юбилею князя будет завершена реставрация фасада церкви Михаила Архангела 15 века, установленной неподалеку в честь победы войска благоверного князя.

Основной площадкой для проведения торжественных мероприятий в Пскове станет монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха в Пскове, добавила Вера Емельянова.

Участники совещания рассмотрели вопросы реализации масштабного проекта по установке на берегу Чудского озера в окрестностях деревни Самолва мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Макет монумента был представлен на совещании по вопросу формирования долгосрочного комплексного плана мероприятий по возрождению объектов культурного наследия региона в ноябре прошлого года.

В год празднования 800-летия князя Александра Невского, в Псковской области составлена широкая программа мероприятий. Так, к годовщине битвы на Чудском озере Псково-Изборским объединенным музеем-заповедником планируется проведение передвижной выставки «Александр Невский. Спаситель русской земли», а специалисты Центра детского и юношеского туризма и экскурсий разработали экскурсионный маршрут для школьников области по местам боевой славы Александра Невского «Кто к нам с мечом придет…».

Летом в Пскове запланированы традиционные Международные Александро-Невские образовательные чтения и концертная программа «Славься, Русь!» с участием Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, сводного хора коллективов Пскова и Санкт-Петербурга, солистов Мариинского театра. Кроме того, в течение года в муниципалитетах запланирована реализация ряда тематических научных, образовательных, творческих и спортивных мероприятий.

Напомним, указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского подписал президент России Владимир Путин. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах РФ. В восьми регионах, непосредственно связанных с жизнью князя, в том числе в Псковской области, программа будет особенно насыщенной.

Князь Александр Ярославович (1221 - 1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.