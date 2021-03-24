Культура

Вдохновения и творческих побед пожелали псковские профсоюзы работникам культуры

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова поздравили работников и деятелей искусств с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники культуры и деятели искусств! От всей души поздравляем вас от всего профсоюзного движения Псковской области с вашим профессиональным праздником – Днем работника культуры России. В этот день на Псковской земле отмечают свой профессиональный праздник тысячи творческих людей, и каждый из вас зажигает в сердцах людей огонь вдохновения, позволяя замечать то, что неподвластно многим и многим», - говорится в их поздравлении, опубликованном на сайте облсовпрофа.

Отмечается, что псковские таланты известны не только в регионе, но и далеко за ее пределами. «Мы гордимся нашими замечательными певцами и поэтами, писателями и режиссерами, художниками и актерами. Благодарим от всего сердца за ваш труд, за сохранение культуры на нашей земле», - отметили Игорь Иванов и Наталия Родионова и пожелали работникам культуры и искусства счастья, вдохновения, созидания и творческих побед.