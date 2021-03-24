Вдохновения и творческих побед пожелали псковские профсоюзы работникам культуры

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова поздравили работников и деятелей искусств с профессиональным праздником.
Отмечается, что псковские таланты известны не только в регионе, но и далеко за ее пределами. «Мы гордимся нашими замечательными певцами и поэтами, писателями и режиссерами, художниками и актерами. Благодарим от всего сердца за ваш труд, за сохранение культуры на нашей земле», - отметили Игорь Иванов и Наталия Родионова и пожелали работникам культуры и искусства счастья, вдохновения, созидания и творческих побед.