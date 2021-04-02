Культура

Круглый стол по продвижению региональных музеев начинает работу в Полибино

В великолукском Полибино, в музее-усадьбе Софьи Ковалевской, начинает работу круглый стол «Продвижение муниципальных музеев, малых музеев-филиалов, исторических памятников и историко-культурных территорий к путешествующим соотечественникам». Инициатором его проведения выступил Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Участие в работе принимают сотрудники Государственного комитета по культуре Псковской области и ряда музеев разного уровня подчинения, расположенных в регионе.

Дом в Полибино на картине Игоря Шаймарданова из цикла «Софья Ковалевская» (2016) из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, предполагается, что откроет заседание круглого стола председатель комитета по культуре Жанна Малышева. Тема ее выступления — сотрудничество музеев Псковской области в развитии туризма для формирования ярких положительных впечатлений у гостей и паломников.

Музей-заповедник «Михайловское» предлагает к обсуждению два важных вопроса — создание и работу гео-сервисов для продвижения, в первую очередь, малых музеев без бюджета (докладчик — Татьяна Бурченкова) и взаимодействие учреждений для осуществления проекта с рабочим названием «У вас в гостях музей» в текущем году (докладчик — директор «Михайловского» Георгий Василевич).

Кроме того, в рамках работы круглого стола гостей Полибино познакомят с единственным в России музеем выдающегося математика, первой женщины — профессора математики Софьи Ковалевской. О доме Ковалевских в Полибино и о проблемах его реставрации и работы расскажет собравшимся заведующая музеем-усадьбой Валентина Румянцева. А сотрудники «Михайловского» представят коллегам передвижную выставку «Герои книги Юрия Тынянова "Пушкин" в иллюстрациях московского художника Сергея Любаева».

Планируется, что круглый стол в Полибино будет работать в течение трех часов, до 15.00.