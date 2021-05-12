Культура

Уникальный для России робот-библиотекарь появился в Пскове. ФОТО

«Промобот» начнет работу в Псковской областной библиотеке с 27 мая, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Проект обязан своему появлению Международному банку реконструкции и развития. В 2019 году к финансированию приняли предложение библиотеки о реализации подпроекта «Региональный краеведческий SMART-центр». Предельный размер финансирования подпроекта из средств, предоставляемых в рамках соглашения о займе, ограничен суммой в размере 209 188 долларов США или 15 миллионов 611 тысяч 700 рублей.

В ходе реализации проекта планируют создать современную реставрационную библиотечную лабораторию и i-скрипториум «Псковиана», где главный помощник библиотекаря и читателя — сервисный робот. Робот будет проводить занятия, тематические экскурсии по выставкам, публичные лекции, вечерние курсы. В его обязанности также будет входить общение с посетителями и работа в качестве ведущего и соведущего публичных библиотечных мероприятий.

Как пояснили в компании-производителе «Промобот», чтобы машина могла провожать посетителя до необходимого места, разработали специальные датчики, с их помощью она строит карту помещения.

В дальнейшем робота планируется усовершенствовать, чтобы он транслировал идеи привлекательности чтения, помогал с подбором книги или жанра произведения.