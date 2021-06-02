Культура

Псковичей приглашают на вечер памяти Александра Пушкина

На вечер памяти Александра Пушкина приглашают псковичей областная научная библиотека и отделение Союза писателей России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

Мероприятие состоится 4 июня в 15.00 в здании библиотеки (улица Профсоюзная, дом 2). Встреча будет посвящена дню рождения А. С. Пушкина.

Гости творческого вечера смогут познакомиться с псковскими литераторами и услышать стихи в авторском исполнении. Перед публикой выступят Валентина Алексеева, Иван Иванов, Александр Казаков Надежда Камянчук, Диана Константинова, Наталья Лаврецова, Валерий Мухин, Вита Пшеничная, Татьяна Рыжова, Тамара Соловьева и Людмила Тишаева.