Культура

Завершился первый этап реставрации памятника на могиле Пушкина

В Святогорском монастыре, на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799–1837)», завершили первый этап реставрации, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В частности, реставраторы восстановили металлическую ограду, удалив с конструкции коррозию, исправив деформацию отдельных элементов. На памятник возвращен крест, заново позолоченный. Обновлена и золоченая посвятительная надпись. Кроме того, у могилы Пушкина появилась специальная металлическая стойка для возложения цветов.

Мраморная балюстрада на площадке, где размещен некрополь Ганнибалов и Пушкиных, очищена от биозагрязнений. В заповеднике особо отметили, что эта работа – подарок «Михайловскому» и монастырю от реставраторов, и выразили сердечную благодарность всем, кто работал на объекте в эти дни - «…за высокий профессионализм, возможность искать и находить компромиссные решения, которые, в конечном итоге, удовлетворяли самого взыскательного наблюдателя, а также за умение общаться с иногда очень любопытными посетителями нашего музея».