Культура

Многофункциональный культурный центр появится на Запсковье в рамках нацпроекта

Многофункциональный культурный центр появится на Запсковье. Его строительство будет осуществляться в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«В 2023 году у нас будет строительство многофункционального культурного центра в Пскове. В рамках нацпроекта мы получим более 130 млн рублей», - сообщила она, уточнив, что для возведения объекта выбран один из восьми типовых проектов министерства культуры.

Культурный центр планируется построить на улице Юности. Район, по словам Ольги Тимофеевой, развивается, а объектов культуры там нет, поэтому принято решение, что строительство многофункционального культурного центра будет целесообразно. Сейчас ведется работа по привязке проекта к местности.

В новом объекте будет делаться упор на кружковую работу. Там будет предусмотрен концертный зал на 150 мест.