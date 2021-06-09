Культура

Зюганов просит Минкульт разобраться, зачем Бузову «засунули» в спектакль МХАТа

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил министерство культуры РФ «разобраться» с приглашением певицы и бывшей участницы телешоу «Дом-2» Ольги Бузовой на роль в спектакле в столичном МХАТ имени Горького, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Сталина «Чудесный Грузин». Позже он заявил журналистам, что театр на этом «хайпанул».

«МХАТ нес на своей сцене прекрасные произведения, Татьяна Доронина (до 2018 года худрук и директор МХАТ - ред.) вообще гений в своем деле. Но если Бузову туда "засунули", то я не знаю, куда смотрят и министр культуры, и все остальные», - сказал Зюганов в ходе онлайн-встречи со своими подписчиками в Instagram.

Лидер КПРФ считает, что подобные вещи иллюстрируют в целом «стиль нынешней власти» и правящей партии, которые, по его мнению, «не любят свою культуру и не понимают, что такое русский дух и русский мир». «Уверяю вас, что наша культура бессмертна и она победит», - заявил Зюганов.

«А что касается министерства культуры, я попросил бы их разобраться», - добавил он.

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в свою очередь заявил, что девушка, чья карьера началась с шоу «Дом-2», не может играть соратницу молодого Сталина и революционерку.