Культура

Колоннады городского культурного центра в Пскове капитально отремонтируют

Колоннады городского культурного центра в Пскове (площадь Победы, 1) капитально отремонтируют. Соответствующая документация размещена в Единой информационной систему в сфере закупок.

Схема из рабочей документации, опубликованной на сайте госзакупок

Подрядной организации предстоит провести бетонирование колонн, армирование кладки стен и других конструкций, ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр, наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону и так далее.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 673 тысячи 718 рулей. Работы профинансируют за счет средств целевой субсидии на капитальный ремонт здания ГКЦ.

Электронный аукцион по определению подрядчики пройдет 3 августа. Срок выполнения работ — в течение 60 дней с даты подписания контракта.