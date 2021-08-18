Культура

Традиционные Михайловские Пушкинские чтения открылись в Псковской области

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылись традиционные Михайловские Пушкинские чтения, приуроченные к очередной, в нынешнем году уже 197-й годовщине приезда поэта в родовое имение, в северную ссылку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Конференция в этот раз проходит еще и под знаком 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, напомнили в Михайловском. Как известно, Пушкин был потомком этого великого полководца и святого в двадцать первом колене по линии матери. Сегодняшний музейный съезд получил название «Небом избранный певец» — по строке из пушкинского стихотворения «Друзьям» («Нет, я не льстец…»), написанного в 1828 году и благосклонно одобренного, но запрещенного к печати Николаем I.

Открывая первое пленарное заседание чтений, директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич подчеркнул: сегодняшняя «встреча» двух Александров — Невского и Пушкина — в едином информационном, в частности, в едином конференц-пространстве не случайна.

«Всякий раз, когда страна и народ оказываются перед вызовами, перед испытаниями, которые кажутся непреодолимыми, находится человек — воин ли, поэт ли, — который мечом или словом ведёт великую работу по объединению, собиранию сил для преодоления бедствий. И поэтому столь важно для нас сейчас: встретиться, вспомнить и назвать имена, осмыслить события, опереться на высокий исторический опыт», - выступил Георгий Василевич.

Отметив разнообразие тем, заявленных к обсуждению на открывшихся чтениях, Георгий Василевич подчеркну их сущностную общность.

Кроме того, в программу конференции «Небом избранный певец» вошло 17 докладов и сообщений, подготовленных исследователями истории, культуры и литературы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Гатчины, Пушкинских Гор и Опочки, уточнили в музее. Работа чтений распланирована на два дня, а позднее их материалы будут опубликованы в научно-популярном издании «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами музея-заповедника с 1996 года и к этому дню насчитывает уже 82 выпуска.