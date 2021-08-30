Культура

Библиотека приглашает псковичей на «антитеррористическую» лекцию

На открытую лекцию, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом, приглашает Псковская областная библиотека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Открытая лекция «Терроризм в мировой истории» состоится 3 сентября в 10.30 в Псковской областной научной библиотеке на улице Профсоюзная, дом 2.

«Лекцию прочтет кандидат философских наук, доцент Наталья Ярмолич. Участники встречи ознакомятся с основными вехами терроризма в контексте мировой истории и обсудят данный социальный феномен», - анонсировали в библиотеке.