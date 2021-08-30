Культура

Великолукский ДКЛК подготовил разнообразную концертную программу

Великолукский Дом культуры Ленинского комсомола подготовил разнообразную концертную программу. Как сообщает администрация Великих Лук, несмотря на ограничения, многие артисты восстановили гастрольные туры, а билеты на мероприятия уже ждут своего обладателя в кассе ДК ЛК и на сайте lenkassa.ru.

Стартует новый сезон 14 сентября. Артисты театра «Огни Москвы» покажут великолучанам сразу два спектакля в классической постановке. В 17.00 на сцене ДК ЛК спектакль-сказка для всей семьи «Золушка» (0+). Зрителей порадуют сюжет, не отступающий от книги, узнаваемые герои и веселая атмосфера. «Изюминка» театра - общение со зрителями во время спектакля. Каждый в этот вечер почувствует себя участником представления.

В 19.00 - спектакль «Евгений Онегин» (12+). «Наш авторский спектакль – это познание Пушкина, его героев, их мира. Спектакль настолько гармонично выстроен, что уже с первых минут пребывания в театре погружаешься в атмосферу и время пушкинских героев» - говорят о спектакле сами артисты.

25 сентября зрителей ожидает грандиозное культурное событие. В 17.00 на сцене ДК ЛК выступит Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко с концертной программой «Душа и сила Сибири» (0+).

Ансамбль танца Сибири обладает статусом особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края не случайно. Созданный в первый послевоенный год коллектив нашел свой особый путь, выйдя на сцену с хореографическими картинами сибирского быта и характера в исполнении профессиональных артистов балета.

В программу концерта войдут номера из золотого фонда Михаила Семёновича Годенко – хореографическая «Сибирь моя», казачий пляс «Красный яр», народная игровая пляска «Параня», лирический танец «Подснежник», а также номера, поставленные современными постановщиками - девичий хоровод «Околица», «Сербская сюита», шуточный перепляс «Сибирские женихи» и другие.

30 сентября в 11.00 на сцене ДК ЛК детская сказка Г.Х. Андерсена «ОГНИВО» (0+). Юным великолучанам ее представят артисты московского театра «Варяги». Это одна из самых любимых сказок всех времён. Спектакль одновременно очень лиричный, смешной, умный, понятный каждому зрителю – настоящий, для всей семьи.

Программу для детей продолжает мультимедийное образовательное шоу «МультиКосмос» (0+), которое состоится в ДК ЛК 3 октября в 14.00, впервые в Великих Луках.

В этом сезоне порадуют зрителей и звезды российской эстрады. 9 октября в 17.00 вновь в ДК ЛК певица Елена Ваенга (16+). Рейтинги, награды и верхние строчки топ-чартов никогда не были сверхзадачей певицы. В век повсеместной рекламы она скромно стоит в стороне и поёт для людей. Таких, как она сама. Она проста, понятна, но при этом характерна и многогранна.

Тот, кто уже был на концерте Елены Ваенги, знает, что меньше двух с половиной часов концерт точно не продлится. А потому перед концертом обязательно ужинаем или берем с собой бутерброды. Пригодятся, знаете ли, в антракте.

14 октября в 19.00 ждет встреча с российским певцом, поэтом, писателем и музыкантом Михаилом Шелегом (16+), которого по праву можно считать мэтром отечественного шансона.

Михаил Шелег выступит с большим сольным концертом в Великих Луках. Например, с хитом «За глаза твои карие» знакомы все без исключения. Его композиции «Королева бала», «Карточный домик», «Московская осень», «Между нами города» уже вошли в ряды классики шансона.

Вновь в Великие Луки 21 октября приезжает театр танца «Искушение» (16+). Вне зависимости от погоды на улице на сцене ДК ЛК будет дождь. Точнее шоу под дождем.

«Искушение» - это танец без границ, универсальный микс жанров и стилей, от классики до брэйк-данса и акробатики. В конце каждого шоу зрителей ждет неизменная вишенка на торте - танец под дождем.

28 октября в 18.00 в малом зале ДК ЛК состоится уже традиционная благотворительная акция «Модная подзарядка» (6+).

Представительницы прекрасного пола 55+ примерят на себя различные образы и докажут, что женщина великолепна в любом возрасте. В рамках акции пройдут благотворительная ярмарка и беспроигрышная лотерея, мастер-классы по изготовлению аксессуаров своими руками. Интересно, что участницы уже активно готовятся к финалу акции. В их будни прочно вошли занятия с психологом, дефиле и др. Вход на финал акции свободный.