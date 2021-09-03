Культура

Летом в «Михайловском» приняли значительно больше туристов, чем в «доковидном» году

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подвели первые статистические итоги завершившегося лета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе музейной, экскурсионной и методической работы, по числу туристов, посетивших постоянные и сменные экспозиции и выставки, этот сезон значительно обошел «доковидное» лето 2019-го.

Так, всего в заповеднике в течение июня, июля и августа этого года побывало 183 598 человек (для сравнения — 168 694 посетителя в 2019-м).

Особенно «урожайным на гостей» стал первый месяц нынешнего лета, за которое заповедник принял 72 105 посетителей. А вот август возложенных на него ожиданий не оправдал. В музее полагают, что по большей части это произошло из-за того, что не все туристы оказались готовыми к новым временным правилам заселения в гостиницы: только при наличии справок о прививке или наличии антител/отсутствии коронавируса. В итоге в августе-2021 туристов в музеях оказалось даже немного меньше, чем в тот же период 2019-го — 57 760 против 59 038.

В музее также рассказали, что в общем туристическом потоке по-прежнему остается очень высокой доля так называемых индивидуальных посетителей, то есть гостей, которые приезжают в музей не в составе организованных групп, а поодиночке, семьями или небольшими дружескими компаниями. Этим летом их процент превысил 72 процента (72,28%, или 132 700 человек). В экскурсионном бюро отметили и значительный рост заказов на индивидуальное экскурсионное обслуживание — 160 заявок за три летних месяца.

Среди программ и экскурсий, пользовавшихся наибольшей популярностью у туристов в музее этим летом назвали квест-игру «Три версты по заповеднику», экскурсию «Что за прелесть эти сказки», рассчитанную на семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, мастер-классы из цикла «Народная культура» в Центре творческих и музейных программ в деревне Бугрово (более 680 заявок), концертно-театральный проект «Летние вечера в Пушкинском заповеднике».