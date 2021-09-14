Культура

Псковичей приглашают на онлайн-показы документальных фильмов о войне

Жителей Псковской области приглашают на онлайн-показы документальных фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе московского Музея Победы.

Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

С 14 сентября Музей Победы приглашает интернет-пользователей на просмотр эксклюзивных документальных лент о Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Показы будут проходить три раза в неделю — каждый вторник, четверг и субботу — вплоть до 30 ноября в онлайн-кинотеатре Музея Победы.

Откроет показы фильм «Военные госпитали». Документальная лента рассказывает о роли советской медицины: военных госпиталей, врачей, медсестер – всех, кто спасал и лечил раненых бойцов во время Великой отечественной войны.

Всего зрителей ждет 27 фильмов из четырех циклов: «На пути к Великой Победе», «Коллаборационисты Второй мировой войны», «Великая Отечественная война на Черном море» и «Личность в истории».

Интернет-пользователи увидят воспоминания фронтовиков об обороне Москвы, освобождении Киева, Одессы и Минска, битве за Воронеж и других ключевых событиях Великой Отечественной. Среди наиболее интересных фильмов – цикл о боях на Черном море, благодаря которому зрители узнают о подвигах бойцов Красной Армии в оборонительных и наступательных морских операциях.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре разместят ленту о боевом пути и подвиге снайпера Натальи Ковшовой, а также фильм-исследование о том, как и почему люди становятся предателями, о добровольческой дивизии СС «Галичина» и «освободительной армии» Власова.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте кинотеатра «Поклонка».