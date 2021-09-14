Культура

Книжная ярмарка пройдет в Пскове

Четвертый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове с 22 по 24 сентября. В рамках мероприятия запланирована книжная ярмарка с мастер-классами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

На фестиваль приедут представители издательств «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «Мозаика Синтез», «Молодая мама», «Феникс» и детский писатель Юрий Кузнецов, а также состоятся онлайн-презентации издательств «Детская литература», «Питер», «Гудвин» и виртуальные встречи с писателем Ольгой Добросовестной, писателем и иллюстратором детских книг Ольгой Фадеевой.

В библиотеке рассказали, что на книжной ярмарке фестиваля «Книжная яблоня» в режиме нон-стоп для посетителей будут проводить мастер-классы по книгам современных авторов и по актуальным техникам прикладного творчества. Рядом с выставкой также можно будет сыграть в «Книгаполию» по книгам «Аквилегии-М» и собрать свою книжную полку.

Ярмарка будет проходить в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда, 20. На мастер-классы можно приходить не только поодиночке ко времени, указанному в афише, но и организованными группами по предварительной записи (телефон: 72-43-23).

22 сентября юные читатели смогут смастерить динозаврика из книги Тамары Крюковой «Динозаврик ищет маму», подвеску на рюкзак по книге Надеи Ясмински «Восковой волшебник» и закладку из фоамирана по ее же книге «Хранители чародеев».

23 сентября посетителям ярмарки будет предложено изготовить дракона из книги Тамары Крюковой «Бумажный дракон» и брошь-амулет «Сова» из книги Анны Игнатовой «Верю-не верю», а также подвеску из фетра «Знакомьтесь – зайцелоп!» по книге Пальмиры Кертис «Антилия».

24 сентября дети будут мастерить открытку с секретом по книге Виктории Ледерман «Питомец Кешка», «Танцующего Сашку-барабашку» по книге Валентины Дегтевой «Кошмар в сарае у бабы Вали» и «Почемуля и Потомухлю» по одноименной книге Юлии Ивановой.

Подробная информация о фестивале «Книжная яблоня» в Пскове доступна по ссылке.

Все мероприятия пройдут с учетом требований Роспотребнадзора и с соблюдением социальной дистанции. Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) посещать ярмарку можно только в масках.