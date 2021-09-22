Культура

Псковская библиотека имени Каверина вернется в «Дом губернатора»

Выполненные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом губернатора» XIX века приняли в Пскове. Дом находится на Октябрьском проспекте, 7А. В здании расположится Псковская областная библиотека для детей и юношества имени Вениамина Каверина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Заказчиком работ выступило министерство культуры Российской Федерации. Проектную документацию на их проведение рассмотрели и согласовали в региональном профильном комитете. Подрядчик ООО «РДС» пришел на объект в октябре 2019 года.

Компания выполнила демонтаж полов для прокладки трубопроводов, устройство фундаментов над конструкцией зимнего сада, лестниц, перекрытий над 1, 2 этажах, ремонт элементов бельведера, ремонт и реставрацию фасадов.

Все работы были выполнены в установленные сроки с надлежащим качеством и приняты приемочной комиссией, добавили в комитете.