Культура

Губернатор отметил серьезный опыт нового директора Псково-Изборского музея-заповедника

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу со Светланой Мельниковой, которая займет пост директора Псково-Изборского музея-заповедника. Об этом он сообщил 9 октября в своем инстаграм-аккаунте.

«Светлана Евгеньевна очень активный и инициативный человек, имеет серьезный опыт – в разные годы она была директором музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Уверен, что она справится с новыми обязанностями и полюбит Псковскую область вместе со всем нашим удивительным культурным наследием! Желаю успехов», - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что Александр Голышев покидает пост генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Возглавит псковский музей Светлана Мельникова, бывший генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Минкульт разорвал с ней контракт в апреле 2021 года.