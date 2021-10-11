Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Ириной Голубевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – искусствовед и архитектор, руководитель регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ней актуальные вопросы охраны памятников истории и культуры, находящихся на территории Псковской области.

Состояние каких памятников в Пскове на данный момент вызывает наибольшие опасения у общественников? Что, по мнению Ирины Голубевой, может спасти памятники регионального значения, которые в настоящее время находятся в удручающем состоянии? Есть ли в Пскове значимые объекты советского периода, которые стоило бы поставить на охрану как памятники? Что сейчас происходит с так называемой реновацией здания «Таблетки»?

Трансляция завершена.