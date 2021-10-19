Культура

Великолукский театр завершил большие гастроли в Череповце

Великолукский драматический театр показал несколько спектаклей на сцене Камерного театра города Череповца. Выступления прошли в рамках всероссийской программы Минкульта РФ «Большие гастроли». Об этом сообщается в группе драмтеатра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Татьяна Ржанникова / Череповецкий Камерный театр

«Большие гастроли подошли к концу! Сегодня были последние показы спектаклей на площадке Камерного театра города Череповец. Встреча с юными зрителями в рамках семейного клуба выходного дня для родителей и детей! От всего сердца благодарим руководство Камерного за душевный прием, зрителей за их любовь, овации, цветы и подарки! Спасибо! И до новых встреч!» - написали представители Великолукского драмтеатра.

Гастроли проходили с 15 по 17 октября. Великолучане показали, в том числе, детскую постановку «История о потерянном сердце». Фотографии спектакля со словами благодарности к артистам размещены в группе Камерного театра «ВКонтакте».