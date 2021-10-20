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Культура

Студентка из Пскова сыграла на гуслях и победила во всероссийском конкурсе

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Студентка Псковского колледжа искусств сыграла на традиционных гуслях и стала победительницей всероссийского конкурса традиционной культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. Фото: пресс-служба администрации Псковской области Конкурс проходил в два этапа. В заочном туре псковичка Ольга Зинина представила практическую работу исследовательского характера, посвященную национальному музыкальному инструменту — псковским традиционным гуслям. В финале конкурса, который прошел Дербенте (республика Дагестан), студентка выполнила творческое задание — создала литературно-музыкальную композицию на тему «Моя Родина».