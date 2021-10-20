Культура

«Подстрочник»: Культура и коронавирус. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 20 октября. Гостем студии стала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она рассказала, как текущий год сложился для сферы культуры региона: с одной стороны, тотального локдауна не было, однако коронавирус значительно повлиял на посещаемость учреждений. Сейчас мероприятия приходится либо переносить, либо проводить с половинной заполняемостью зала при наличии у зрителей QR-кодов. Несмотря на все сложности, в этом сезоне реализовали заметные публике проекты: лазерное шоу, «Ночь в башне», музыкальные опен-эйры. Ольга Тимофеева прокомментировала ситуацию и рассказала, каких еще интересных задумок следует ожидать.

Также председатель комитета рассказала о реализации нацпроекта «Культура» в Псковской области, прокомментировала недавнюю смену руководства в Псково-Изборском музее-заповеднике и поделилась планами на следующий год.