Культура

Фрески в Анастасиевской часовне в Пскове могут быть утеряны – специалисты

Фрески в Анастасиевской часовне в Пскове могут быть утеряны. Об этом сообщается в письме благотворительного Фонда имени Елены Рерих к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Специалисты второй год добиваются проведения электроснабжения к часовне, чтобы поддерживать необходимый температурно-влажностный режим в памятнике. Это необходимо, чтобы сохранить уникальные настенные фрески. Дело сдвинулось в июле 2020 года, когда Михаил Ведерников дал соответствующее поручение энергетикам, пишет «МК в Пскове».

Но работы на памятнике до сих пор не начались. Отмечается, что из-за промедления вся ранее проделанная работа по сохранению фресок (укрепление, очистка от грязи и копоти, заклейка росписей), как уверяют авторы обращения, может оказаться бессмысленной.

Противоаварийные растворы и заклейка требуют поддержания в памятнике осенью и зимой необходимого температурно-влажностного режима, чтобы не произошла отклейка бумажного носителя и не разрушился красочный слой. Это может привести к непоправимым последствиям, уверяют авторы письма.

Представители фонда призвали как можно раньше решить вопрос с проведением электроснабжения в часовню, поскольку промедление может губительно отразиться на состоянии стенописи.