Псковские власти обсудили проблему заброшенных памятников культуры

Вопрос создания и использования объектов культурного наследия обсудили участники совещания при главе Пскова Елене Полонской сегодня, 17 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Среди этих четырех объектов - дома №№4, 7 и 7а по улице Труда, а также строения на Романовой горке.
«Здание на Труда, 4 - это объект массовых обращений жителей города. Дом расположен в центре Пскова и находится в очень плохом состоянии, а также привлекает лиц без определенного места жительства. Мы пытаемся продать дом с 2014 года, и стоимость его не так высока: около 50 тысяч рублей за здание и порядка 700 за участок. Однако среди условий покупки здания - сохранение его внешнего и внутреннего облика, а также проведение раскопок. Все это ложится на плечи будущих владельцев», - пояснила глава Пскова.
Елена Полонская считает, что необходимо либо исключить это здание из реестра объектов культурного значения, либо упростить условия его продажи.
Вопросы выстраивания стратегии работы с объектами культурного наследия Елена Полонская планирует вынести на общественное обсуждение.