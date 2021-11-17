Культура

Псковские власти обсудили проблему заброшенных памятников культуры

Вопрос создания и использования объектов культурного наследия обсудили участники совещания при главе Пскова Елене Полонской сегодня, 17 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«246 объектов культуры регионального и федерального значения требуют особого внимания и помощи со стороны властей. Сейчас мы решили сконцентрировать внимание на четырех из них, чтобы отработать систему действий на будущее», - рассказала Елена Полонская.

Среди этих четырех объектов - дома №№4, 7 и 7а по улице Труда, а также строения на Романовой горке.

«Здание на Труда, 4 - это объект массовых обращений жителей города. Дом расположен в центре Пскова и находится в очень плохом состоянии, а также привлекает лиц без определенного места жительства. Мы пытаемся продать дом с 2014 года, и стоимость его не так высока: около 50 тысяч рублей за здание и порядка 700 за участок. Однако среди условий покупки здания - сохранение его внешнего и внутреннего облика, а также проведение раскопок. Все это ложится на плечи будущих владельцев», - пояснила глава Пскова.

Елена Полонская считает, что необходимо либо исключить это здание из реестра объектов культурного значения, либо упростить условия его продажи.

«Также нам предстоит провести работу по зданиям на Романовой горке. Здесь нужно установить и найти собственников. В дальнейшем мы планируем выйти с инициативой о восстановлении, возможно - в адрес епархии. Все-таки здесь проходит туристическая тропа», - подчеркнула глава Пскова.

Вопросы выстраивания стратегии работы с объектами культурного наследия Елена Полонская планирует вынести на общественное обсуждение.