Культура

В мемориальном Тригорском открыли бюст Пушкина

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 21 ноября, был открыт бюста поэта, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: информационная служба музея-заповедника «Михайловское»

Как уже сообщалось ранее, эта скульптура — последняя работа художника Энгеля Насибулина, чьи жизнь и творчество неотделимы от жизни музея и творчества Пушкина. В музее рассказали, что автор ещё успел проконтролировать процесс изготовления самого бюста и отдельных деталей — листьев, ветвей, цветов и птиц, «декорирующих» портрет. Компоновку этих составляющих по эскизам Энгеля Хариевича работники петербургской мастерской уже выполняли без него, при участии дочери художника Марии Мусатовой. Именно она и представила работу отца на церемонии открытия бюста — весьма камерной, в силу сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической ситуации.

Сам бюст отлит в бронзе; его постамент выполнен из карельского гранита. «Птицы и элементы флористики, использованные в оформлении скульптуры, напоминают элементы генеральского кителя 1820 - 1830-х годов. И мы видим Пушкина как «генерала от русской литературы, русской поэзии», — отметили в заповеднике.

Установлен бюст в Тригорском — в мемориальной усадьбе соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта Осиповых и Вульфов. Размещен в партере у господского дома, с юго-восточной его стороны.

Напомним, что уроженец Башкирии, ленинградский художник-график и скульптор Энгель Насибулин (4 января 1934 — 3 июня 2020) проиллюстрировал и оформил более шестисот книг, среди которых — тома отечественной и зарубежной классики, от Эзопа и Апулея до Ахматовой и Тынянова. Пушкинская тема в творчестве мастера занимала особое место. Специалисты и любители высоко оценили его графические прочтения «Графа Нулина», «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Истории села Горюхина», «Арапа Петра Великого», «Медного всадника», михайловской лирики Пушкина, etc. Чрезвычайно нестандартны — далеки от классического «тропининского» канона и многочисленные портреты поэта, созданные Энгелем Насибулиным.

Фото: Энгель Насибулин. Зимнее утро. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Две книги, проиллюстрированные Энгелем Насибулиным и увидевшие свет силами музея-заповедника «Михайловское» — «Сказы о Сямёне Стяпановиче Гейченка и его служении Александру сыну Сергееву Пушкину» и «Дневник Ивана Игнатьевича Лапина» — включены в свод российских книжных памятников.

Большим успехов пользовались и многочисленные выставки работ Энгеля Насибулина, которые музей-заповедник организовывал как в России, так и за ее пределами.

В последние годы своей жизни большую часть года художник жил в пушкиногорской деревне Петровское, близ мемориальной усадьбы Ганнибалов. Здесь же в 2006 году он поставил обетную домовую часовню во славу Святого Николая (освящена отцом Георгием Мицовым, настоятелем храма в Теребенях), расписав ее «…полуиконами-полурисунками, где и Пушкин мелькает». По указанию Энгеля Насибулина его прах захоронен именно в этой часовне.